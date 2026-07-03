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NIKO NIJE SMEO OVO DA KAŽE! Otkriveno zbog čega se Janik Siner totalno raspao

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03. 07. 2026. u 09:50

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SADA je sve otkriveno!

НИКО НИЈЕ СМЕО ОВО ДА КАЖЕ! Откривено због чега се Јаник Синер тотално распао

Photo: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni teniser Džon Mekinro tvrdi da je nagli pad Janika Sinera na Rolan Garosu, gde je šokantno eliminisan, rezultat dubljih psiholoških i fizičkih problema koji se ponavljaju.

Mekinro ističe da Sinerov tim grozničavo traga za uzrokom, navodeći kombinaciju mentalne blokade, velike vrućine i specifične genetike, uz podsećanje na slična odustajanja u Sinsinatiju i Šangaju.

– Janik i njegova ekipa su od tada radili razne testove i, verujte mi, još pokušavaju da otkriju šta se desilo – prenosi Mekinroove reči „Tenis 365“.- Mislim da je najvažniji razlog psihološke prirode. Naravno, imala je uticaja i velika vrućina, njegova svetla put. Uostalom, nije mu prvi put da se ovo događa.

Siner je prošle godine predao dva meča iz istih razloga – finale Karlosu Alkarazu posle samo pet gemova (5:0 za Španca) u Sinsinatiju i u trećem setu trećeg kola u Šangaju protiv Talona Grikspora.

– Veoma je brutalno suočiti se sa ovakvim problemima, ali on još uvek ne uspeva da se izbori kada grčevi počnu da ga muče – dodaje Amerikanac.

Siner za razliku od nekih prethodnih sličnih situacija, u Parizu nije bacio peškir, ali bilo je jasno da ne može da se izbori sa svojim problemom.

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