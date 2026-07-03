NIKO NIJE SMEO OVO DA KAŽE! Otkriveno zbog čega se Janik Siner totalno raspao
SADA je sve otkriveno!
Legendarni teniser Džon Mekinro tvrdi da je nagli pad Janika Sinera na Rolan Garosu, gde je šokantno eliminisan, rezultat dubljih psiholoških i fizičkih problema koji se ponavljaju.
Mekinro ističe da Sinerov tim grozničavo traga za uzrokom, navodeći kombinaciju mentalne blokade, velike vrućine i specifične genetike, uz podsećanje na slična odustajanja u Sinsinatiju i Šangaju.
– Janik i njegova ekipa su od tada radili razne testove i, verujte mi, još pokušavaju da otkriju šta se desilo – prenosi Mekinroove reči „Tenis 365“.- Mislim da je najvažniji razlog psihološke prirode. Naravno, imala je uticaja i velika vrućina, njegova svetla put. Uostalom, nije mu prvi put da se ovo događa.
Siner je prošle godine predao dva meča iz istih razloga – finale Karlosu Alkarazu posle samo pet gemova (5:0 za Španca) u Sinsinatiju i u trećem setu trećeg kola u Šangaju protiv Talona Grikspora.
– Veoma je brutalno suočiti se sa ovakvim problemima, ali on još uvek ne uspeva da se izbori kada grčevi počnu da ga muče – dodaje Amerikanac.
Siner za razliku od nekih prethodnih sličnih situacija, u Parizu nije bacio peškir, ali bilo je jasno da ne može da se izbori sa svojim problemom.
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