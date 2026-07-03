ZLATAN IBRAHIMOVIĆ POBESNEO ZBOG HRVATA: Pomenuo Ronalda pa govorio o nezapamćenoj bruci!

HRVATSKA je na bolan način eliminisana sa Svetskog prvenstva nakon poraza od Portugalije 2:1, a posle meča govori se o završnom napadu kada je poništen gol "vatrenih" za 2:2 u 94. minutu susreta.

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Drama je nastalazbog navodnog ofsajda koji je tehnologija detektovala preko čipa u lopti.

Legendarni francuski napadač Tjeri Anri bio je zgrožen činjenicom da se milimetarskim analizama uništava lepota fudbala.

- Ne razumem ovu odluku. Sudija i VAR su uništili jedan od najvećih trenutaka Svetskog prvenstva. Ne možeš poništiti tako bitan gol ako dokaz nije potpuno očigledan. Nekoliko puta sam pogledao snimak i ne vidim da je Matanović uopšte dirao loptu. Čim povlačenje linija traje ovoliko dugo, to znači da greška nije očigledna. Žao mi je hrvatskih igrača, doneta je potpuno pogrešna odluka - rekao je Anri.

Zlatan Ibrahimović, u svom prepoznatljivom stilu, nije birao reči i direktno je optužio sudijsku organizaciju da favorizuje prvu zvezdu Portugala.

- Sudije rade sve što je u njihovoj moći da Kristijano Ronaldo osvoji Svetsko prvenstvo, a posle slušamo kako je Mesi 'FIFA miljenik'. Ovo je očigledna pljačka! Lopta uopšte nije dotakla hrvatskog igrača. Navijači ne pune stadione da bi gledali u ekrane, već zbog drame i emocija. Došli smo do toga da VAR više ne ispravlja očigledne greške, već lovi milimetre koje niko na stadionu ne vidi - zaključio je Ibrahimović.

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