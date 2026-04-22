FILE U KREMASTOM SOSU OD SENFA I PARMEZANA: Elegancija na vašem stolu

Pred vama je recept koji spaja vrhunski ukus i jednostavnu pripremu. Idealan je za svečane prilike, ali i kada želite da sebi priuštite nešto posebno.

Sastojci

svinjski file – 4 komada (po oko 200 g)

dižon senf – 2 kašike

pavlaka za kuvanje – 200 ml

parmezan – 50 g (rendan)

beli luk – 2 čena (sitno seckana)

maslinovo ulje – 2 kašike

so i biber – po ukusu

Priprema



Začinite file solju i biberom. Ostavite da odstoji oko 15 minuta na sobnoj temperaturi.

U zagrejanom tiganju sipajte maslinovo ulje. Pecite meso 7-8 minuta sa svake strane (ili duže, po želji). Izvadite i pokrijte da odmori.

U istom tiganju kratko propržite beli luk (oko 1 minut). Dodajte dižon senf i promešajte. Zatim sipajte pavlaku (ili izabranu zamenu) i kuvajte na laganoj vatri dok se sos blago ne zgusne. Ubacite rendani parmezan i mešajte dok se ne istopi. Po potrebi dodatno začinite. Meso prelijte sosom i poslužite toplo.

Predlog za serviranje:

Najbolje ide uz pire krompir, pečeno povrće ili laganu salatu. Za svežinu i lep izgled, dodajte malo sitno seckanog peršuna na kraju.

Uživajte!