PUNJENI PATLIDŽAN: Sočno jelo koje osvaja na prvi zalogaj
Ako tražite ideju za ručak koji je istovremeno lagan, ukusan i vizuelno privlačan, punjeni patlidžani su pravi izbor. Kombinacija sočnog punjenja, zapečenog sira i svežeg priloga čini ovo jelo savršenim za svakodnevnu trpezu, ali i za goste.
Sastojci
- 2 veća patlidžana
- 200 gr mlevenog mesa
- 1 manja glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 veći paradajz (ili 150 ml paradajz sosa)
- 50 gr rendanog sira (kačkavalj ili mocarela)
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica suvog začina (origano ili bosiljak)
- maslinovo ulje
Za prilog
- 1 šolja pirinča
- 2 šolje vode
- malo mladog luka ili graška
- rukola ili zelena salata
Priprema
Priprema patlidžana:
Patlidžane preseći po dužini i izdubiti sredinu. Lagano ih posoliti i ostaviti 10–15 minuta da puste gorčinu, pa obrisati.
Fil:
Na malo maslinovog ulja propržiti sitno seckan crni luk i beli luk. Dodati mleveno meso i pržiti dok ne porumeni.Ubaciti seckani paradajz, začine, so i biber, pa kratko dinstati.
Patlidžane napuniti pripremljenim filom, poređati u pleh i posuti rendanim sirom. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu.
Prilog:
Pirinač skuvati u odnosu 1:2 sa vodom, pred kraj dodati grašak ili mladi luk.
Poslužiti uz svežu rukolu ili salatu, začinjenu maslinovim uljem.
Za još bogatiji ukus, u fil možete dodati sitno seckanu papriku ili malo parmezana.
Uživajte!
Preporučujemo
Torta sa jabukama: Jednostavan desert koji uvek uspeva
20. 04. 2026. u 12:00
GRIZ KOCKE: Kremasti desert koji se topi u ustima
19. 04. 2026. u 12:00
PROLEĆNA ČORBA SA SPANAĆEM I PIRINČEM: Lagan i hranljiv obrok za celu porodicu
19. 04. 2026. u 06:00
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
