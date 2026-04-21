PUNJENI PATLIDŽAN: Sočno jelo koje osvaja na prvi zalogaj

Ako tražite ideju za ručak koji je istovremeno lagan, ukusan i vizuelno privlačan, punjeni patlidžani su pravi izbor. Kombinacija sočnog punjenja, zapečenog sira i svežeg priloga čini ovo jelo savršenim za svakodnevnu trpezu, ali i za goste.

Sastojci

2 veća patlidžana

200 gr mlevenog mesa

1 manja glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 veći paradajz (ili 150 ml paradajz sosa)

50 gr rendanog sira (kačkavalj ili mocarela)

so i biber po ukusu

1 kašičica suvog začina (origano ili bosiljak)

maslinovo ulje

Za prilog

1 šolja pirinča

2 šolje vode

malo mladog luka ili graška

rukola ili zelena salata

Priprema

Priprema patlidžana:

Patlidžane preseći po dužini i izdubiti sredinu. Lagano ih posoliti i ostaviti 10–15 minuta da puste gorčinu, pa obrisati.

Fil:

Na malo maslinovog ulja propržiti sitno seckan crni luk i beli luk. Dodati mleveno meso i pržiti dok ne porumeni.Ubaciti seckani paradajz, začine, so i biber, pa kratko dinstati.

Patlidžane napuniti pripremljenim filom, poređati u pleh i posuti rendanim sirom. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu.

Prilog:

Pirinač skuvati u odnosu 1:2 sa vodom, pred kraj dodati grašak ili mladi luk.

Poslužiti uz svežu rukolu ili salatu, začinjenu maslinovim uljem.

Za još bogatiji ukus, u fil možete dodati sitno seckanu papriku ili malo parmezana.

Uživajte!