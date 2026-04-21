PUNJENI PATLIDŽAN: Sočno jelo koje osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

21. 04. 2026. u 07:00

Ako tražite ideju za ručak koji je istovremeno lagan, ukusan i vizuelno privlačan, punjeni patlidžani su pravi izbor. Kombinacija sočnog punjenja, zapečenog sira i svežeg priloga čini ovo jelo savršenim za svakodnevnu trpezu, ali i za goste.

ПУЊЕНИ ПАТЛИЏАН: Сочно јело које осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 veća patlidžana
  • 200 gr mlevenog mesa
  • 1 manja glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 veći paradajz (ili 150 ml paradajz sosa)
  • 50 gr rendanog sira (kačkavalj ili mocarela)
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica suvog začina (origano ili bosiljak)
  • maslinovo ulje

Za prilog

  • 1 šolja pirinča
  • 2 šolje vode
  • malo mladog luka ili graška
  • rukola ili zelena salata

Priprema

Priprema patlidžana:
Patlidžane preseći po dužini i izdubiti sredinu. Lagano ih posoliti i ostaviti 10–15 minuta da puste gorčinu, pa obrisati.
Fil:
Na malo maslinovog ulja propržiti sitno seckan crni luk i beli luk. Dodati mleveno meso i pržiti dok ne porumeni.Ubaciti seckani paradajz, začine, so i biber, pa kratko  dinstati.
Patlidžane napuniti pripremljenim filom, poređati u pleh i posuti rendanim sirom. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu koricu.
Prilog:
Pirinač skuvati u odnosu 1:2 sa vodom, pred kraj dodati grašak ili mladi luk.
Poslužiti uz svežu rukolu ili salatu, začinjenu maslinovim uljem.

Za još bogatiji ukus, u fil možete dodati sitno seckanu papriku ili malo parmezana.

Uživajte!

Drugi pišu

Pročitajte više

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede