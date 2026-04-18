RIGATONI SA KOBASICOM: Ukus Italije na vašem stolu

Danas vam donosimo recept koji spaja jednostavne sastojke u savršenu harmoniju ukusa: sočnu kobasicu, sveže špargle i slatke čeri paradajze, uz neodoljive rigatone. Idealno jelo za porodični ručak ili večeru koja će oduševiti i najprobirljivije.

Sastojci

180 gr rigatona ili neke druge testenine

200 gr kobasice

1 vezica špargli

10 čeri paradajza

1/2 glavice crnog luka

maslinovo ulje

so i biber

parmezan

belo vino

Priprema:

Očistite špargle tako što ćete odstraniti tvrdi donji deo, a zatim ih isecite na manje komade, dok vrhove ostavite cele. U tiganju zagrejte malo maslinovog ulja i propržite sitno seckan luk dok ne omekša. Dodajte kobasicu izvađenu iz omotača i usitnjenu, pa je dobro ispržite. Po želji, nalijte malo belog vina i pustite da ispari. Dodajte špargle i dinstajte nekoliko minuta. Ako je potrebno, dodajte malo vode. Potom ubacite prepolovljene čeri paradajze, lagano posolite i kuvajte dok se ne formira sočan sos. U međuvremenu skuvajte rigatone u posoljenoj vodi „al dente“. Ocedite ih i prebacite direktno u tiganj sa sosom. Dodajte malo vode od kuvanja testenine i sve dobro promešajte dok ne dobijete kremastu teksturu. Začinite biberom i, po želji, pospite rendanim parmezanom.

Prijatno!