Ručak dana

RIGATONI SA KOBASICOM: Ukus Italije na vašem stolu

Milena Tomasevic

18. 04. 2026. u 09:00

Danas vam donosimo recept koji spaja jednostavne sastojke u savršenu harmoniju ukusa: sočnu kobasicu, sveže špargle i slatke čeri paradajze, uz neodoljive rigatone. Idealno jelo za porodični ručak ili večeru koja će oduševiti i najprobirljivije.

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 180 gr rigatona ili neke druge testenine
  • 200 gr kobasice
  • 1 vezica špargli
  • 10 čeri paradajza
  • 1/2 glavice crnog luka 
  • maslinovo ulje
  • so i biber
  • parmezan 
  • belo vino 

Priprema:

Očistite špargle tako što ćete odstraniti tvrdi donji deo, a zatim ih isecite na manje komade, dok vrhove ostavite cele. U tiganju zagrejte malo maslinovog ulja i propržite sitno seckan luk dok ne omekša. Dodajte kobasicu izvađenu iz omotača i usitnjenu, pa je dobro ispržite. Po želji, nalijte malo belog vina i pustite da ispari. Dodajte špargle i dinstajte nekoliko minuta. Ako je potrebno, dodajte malo vode. Potom ubacite prepolovljene čeri paradajze, lagano posolite i kuvajte dok se ne formira sočan sos. U međuvremenu skuvajte rigatone u posoljenoj vodi „al dente“. Ocedite ih i prebacite direktno u tiganj sa sosom. Dodajte malo vode od kuvanja testenine i sve dobro promešajte dok ne dobijete kremastu teksturu. Začinite biberom i, po želji, pospite rendanim parmezanom.

Prijatno! 

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

