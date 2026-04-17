PUNJENE PAPRIKE SA ŠAMPINJONIMA I SPANAĆEM:
Kombinacija sočnih paprika, aromatičnih šampinjona i svežeg spanaća, uz bogat sos od paradajza, predstavlja idealan izbor za porodični ručak ili večeru. U nastavku donosimo recept koji će lako pronaći mesto na vašoj trpezi.
Sastojci:
Za paprike:
- 4 velike paprike
- 250 gr šampinjona, sitno seckanih
- 150 gr svežeg spanaća
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 kašike ulja
- so i biber po ukusu
- 1/2 kašičice timijana
Za pirinač:
- 1 šolja pirinča
- 2 šolje vode
- prstohvat soli
Za sos:
- 400 ml pasiranog paradajza
- 1 kašika ulja
- 1 kašičica mlevene paprike
- so i biber po ukusu
- prstohvat šećera (po želji)
Za serviranje:
- svež peršun
Priprema:
Presecite paprike na pola i očistite od semenki. Poređajte ih u posudu za pečenje.
Na ulju propržite sitno seckan luk 2–3 minuta. Dodajte šampinjone i pržite dok ne ispari tečnost. Ubacite beli luk i spanać, pa dinstajte dok spanać ne omekša. Posolite, pobiberite i dodajte timijan. Napunite paprike pripremljenim filom i poređajte u vatrostalnu posudu.
U šerpi zagrejte ulje, dodajte paradajz, papriku, so, biber i šećer. Kuvajte 10 minuta. Prelijte paprike sosom i pecite u rerni na 180°C oko 25–30 minuta.
Skuvajte pirinač u posoljenoj vodi (oko 10–15 minuta), pa procedite i rastresite viljuškom.
Paprike poslužite uz pirinač, prelijte sosom i pospite svežim peršunom.
Prijatno!
