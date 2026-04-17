Ručak dana

PUNJENE PAPRIKE SA ŠAMPINJONIMA I SPANAĆEM:

Milena Tomasevic

17. 04. 2026. u 08:00 >> 06:35

Kombinacija sočnih paprika, aromatičnih šampinjona i svežeg spanaća, uz bogat sos od paradajza, predstavlja idealan izbor za porodični ručak ili večeru. U nastavku donosimo recept koji će lako pronaći mesto na vašoj trpezi.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za paprike:

  • 4 velike paprike
  • 250 gr šampinjona, sitno seckanih
  • 150 gr svežeg spanaća
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2 kašike ulja
  • so i biber po ukusu
  • 1/2 kašičice timijana

Za pirinač:

  • 1 šolja pirinča
  • 2 šolje vode
  • prstohvat soli

Za sos:

  • 400 ml pasiranog paradajza
  • 1 kašika ulja
  • 1 kašičica mlevene paprike
  • so i biber po ukusu
  • prstohvat šećera (po želji)

Za serviranje:

  • svež peršun

Priprema:
Presecite paprike na pola i očistite od semenki. Poređajte ih u posudu za pečenje. 
Na ulju propržite sitno seckan luk 2–3 minuta. Dodajte šampinjone i pržite dok ne ispari tečnost. Ubacite beli luk i spanać, pa dinstajte dok spanać ne omekša. Posolite, pobiberite i dodajte timijan. Napunite paprike pripremljenim filom i poređajte u vatrostalnu posudu.
U šerpi zagrejte ulje, dodajte paradajz, papriku, so, biber i šećer. Kuvajte 10 minuta. Prelijte paprike sosom i pecite u rerni na 180°C oko 25–30 minuta.
Skuvajte pirinač u posoljenoj vodi (oko 10–15 minuta), pa procedite i rastresite viljuškom.
Paprike poslužite uz pirinač, prelijte sosom i pospite svežim peršunom.

Prijatno! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Drama u domu pevača: Marka Bulata žena prijavila za nasilje

Drama u domu pevača: Marka Bulata žena prijavila za nasilje