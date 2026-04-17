PUNJENE PAPRIKE SA ŠAMPINJONIMA I SPANAĆEM:

Kombinacija sočnih paprika, aromatičnih šampinjona i svežeg spanaća, uz bogat sos od paradajza, predstavlja idealan izbor za porodični ručak ili večeru. U nastavku donosimo recept koji će lako pronaći mesto na vašoj trpezi.

Sastojci:

Za paprike:

4 velike paprike

250 gr šampinjona, sitno seckanih

150 gr svežeg spanaća

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 kašike ulja

so i biber po ukusu

1/2 kašičice timijana

Za pirinač:

1 šolja pirinča

2 šolje vode

prstohvat soli

Za sos:

400 ml pasiranog paradajza

1 kašika ulja

1 kašičica mlevene paprike

so i biber po ukusu

prstohvat šećera (po želji)

Za serviranje:

svež peršun

Priprema:

Presecite paprike na pola i očistite od semenki. Poređajte ih u posudu za pečenje.

Na ulju propržite sitno seckan luk 2–3 minuta. Dodajte šampinjone i pržite dok ne ispari tečnost. Ubacite beli luk i spanać, pa dinstajte dok spanać ne omekša. Posolite, pobiberite i dodajte timijan. Napunite paprike pripremljenim filom i poređajte u vatrostalnu posudu.

U šerpi zagrejte ulje, dodajte paradajz, papriku, so, biber i šećer. Kuvajte 10 minuta. Prelijte paprike sosom i pecite u rerni na 180°C oko 25–30 minuta.

Skuvajte pirinač u posoljenoj vodi (oko 10–15 minuta), pa procedite i rastresite viljuškom.

Paprike poslužite uz pirinač, prelijte sosom i pospite svežim peršunom.

Prijatno!