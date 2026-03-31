Ručak dana

AROMATIČAN I SOČAN OBROK: Pileći file u paradajz sosu

Slavica Dobrosavljević

31. 03. 2026. u 07:00

Idealno jelo sa mesom za ručak ili večeru, uz kuvanu testeninu ili prilog po izboru.

АРОМАТИЧАН И СОЧАН ОБРОК: Пилећи филе у парадајз сосу

FOTO: Depositphotos

Potrebno je:

- 500 g pilećeg filea

- glavica crnog luka
- 3 čena belog luka
- 250 ml soka od paradajza
- kašika sitno iseckanog svežeg peršuna
- 1/4 kašičice suvog bosiljka
- 1/2 kašičice crvene začinske paprike
- malo ljute tucane paprike
- so
- biber
- 2 kašike ulja
- šolja vode

Priprema:

Na zagrejanom ulju ispržite sitno iseckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte iseckan beli luk i dinstajte još minut-dva. Stavite meso (file u komadu ili ga iscekajte) i začinsku papriku, pa pržite dok ne promeni boju. Nalijte sok od paradajza i vodu. Poklopite i ostavite da se krčka sve dok piletina ne omekša. Dodajte bosiljak i ljutu papričicu, a zatim posolite i pobiberite. Ostavite još malo da se krčka, dok sos ne bude malo gušći. Na kraju dodajte iseckani peršun. Piletinu služite uz kuvanu testeninu, pirinač ili krompir.

