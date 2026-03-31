AROMATIČAN I SOČAN OBROK: Pileći file u paradajz sosu

Idealno jelo sa mesom za ručak ili večeru, uz kuvanu testeninu ili prilog po izboru.

FOTO: Depositphotos

Potrebno je:

- 500 g pilećeg filea



Priprema:

- 3 čena belog luka- 250 ml soka od paradajza- kašika sitno iseckanog svežeg peršuna- 1/4 kašičice suvog bosiljka- 1/2 kašičice crvene začinske paprike- malo ljute tucane paprike- so- biber- 2 kašike ulja- šolja vode

Na zagrejanom ulju ispržite sitno iseckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte iseckan beli luk i dinstajte još minut-dva. Stavite meso (file u komadu ili ga iscekajte) i začinsku papriku, pa pržite dok ne promeni boju. Nalijte sok od paradajza i vodu. Poklopite i ostavite da se krčka sve dok piletina ne omekša. Dodajte bosiljak i ljutu papričicu, a zatim posolite i pobiberite. Ostavite još malo da se krčka, dok sos ne bude malo gušći. Na kraju dodajte iseckani peršun. Piletinu služite uz kuvanu testeninu, pirinač ili krompir.