AROMATIČAN I SOČAN OBROK: Pileći file u paradajz sosu
Idealno jelo sa mesom za ručak ili večeru, uz kuvanu testeninu ili prilog po izboru.
Potrebno je:
- 500 g pilećeg filea
- 3 čena belog luka
- 250 ml soka od paradajza
- kašika sitno iseckanog svežeg peršuna
- 1/4 kašičice suvog bosiljka
- 1/2 kašičice crvene začinske paprike
- malo ljute tucane paprike
- so
- biber
- 2 kašike ulja
- šolja vode
Priprema:
Na zagrejanom ulju ispržite sitno iseckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte iseckan beli luk i dinstajte još minut-dva. Stavite meso (file u komadu ili ga iscekajte) i začinsku papriku, pa pržite dok ne promeni boju. Nalijte sok od paradajza i vodu. Poklopite i ostavite da se krčka sve dok piletina ne omekša. Dodajte bosiljak i ljutu papričicu, a zatim posolite i pobiberite. Ostavite još malo da se krčka, dok sos ne bude malo gušći. Na kraju dodajte iseckani peršun. Piletinu služite uz kuvanu testeninu, pirinač ili krompir.
