ŠTA ĆE ZAPAD SADA REĆI? Nimalo naivni Rusi masovno došli u Beograd (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
Vezane su za - večiti derbi.
U okviru 24. kola fudbalske Superlige Srbije, a branilac titule i lider na tabeli Crvena zvezda dočekuje Partizan danas od 17 časova (uz prenos uživo na portalu "Novosti") u 178. prvenstvenom večitom derbiju. Pred taj duel, u Beogradu su stigli i brojni Rusi.
I to ozbiljni ruski navijači.
U pitanju je jedna od najozbiljnijih navijačkih grupa koji prate Spartak iz Moskve, "Gladiators firm".
Zvezdin bratski klub iz ruske prestonice ima više grupa navijača, svi oni su u sjajnim odnosima sa "delijama" a ovoga puta su "gladijatori" došli na derbi.
Na Marakani su u noći pre meč Zvezda - Partizan upalili baklje pred grafitom njihove grupe koji krasi najveći stadion koji Srbija ima:
Zapad bio u šoku kada su Rusi poslednji put ovako masovno došli u Beograd
Kada su ruski navijači prošli put bili na Marakani, nisu baš sedeli skrštenih ruku.
Evo kako su se odvijala ta dešavanja u jesen 2024:
Da će do velikog dolaska ruskih navijača u Beograd možda da dođe, najavila su dešavanja kako na meču Crvena zvezda - Bode Glimt, tako i u Moskvi.
Najpre su na revanš meču koji je odlučivao o prolasku u elitno klupsko takmičenje, Ligu šampiona, u jednom trenutku "delije", najvatrenije Zvezdine pristalice, razvili su poseban transparent.
Na njemu je pisalo:
"25 godina crveno-belog bratstva".
Iznad transparenta bio je barjak koji je napravljen spajanjem srpske trobojke i ruske zastave (koja ima iste boje kao zastava Srbije, samo je redosled obrnut, naspram crveno-plavo-bele srpske, ruska je belo-plavo-crvena).
Ovime je obeležen početak bratskih odnosa Zvezdinih i navijača Spartaka iz Moskve koji, su do tog trenutka već trajale dve i po decenije.
Iz tog razloga, skandiralo se klubu iz prestonice Ruske Federacije, a to je i odjeknulo u ruskim medijima.
Zatim su na revijalnoj utakmici nekadašnjih zvezda kluba iz ruske prestonice i sadašnje ekipe, koju je tada predvodio Dejan Stanković, razvili i navijači Spartaka ogroman transparent.
Na njemu je pisalo:
"Dvadeset i pet godina crvneo-belog bratstva"
Sve je ukrasilo i spajanje dva grba, Zvezdinog i Spartakovog.
A onda, na utakmici Zvezda - Napredak, ruski navijači su na severnoj tribini razvili transaprent na kome je, na ruskom, pisalo:
- Protiv zapadnih vrednosti (rus. "Protiv zapadnыh cennosteй")
A sve je ukrašeno i sa četiri simbla - neslaganjem sa levičarskim idejama, neslaganje sa NATO paktom, neslaganje sa FAN-ID (identifikacija navijača, obavezna za prisustvo utakmicama u Rusiji) i neslaganje sa LGBT propagandom.
Evo i kako je to izgledalo na "Marakani":
