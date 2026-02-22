"U RATU SMO, A ONI TO KRIJU" Navodi o američkim i holandskim pilotima iznad Kijeva potresaju javnost
U JAVNOSTI su se pojavile tvrdnje koje, ukoliko bi bile potvrđene, predstavljale bi ozbiljan zaokret u percepciji rata u Istočnoj Evropi. Prema tim navodima, u uslovima stroge tajnosti formirana je „međunarodna eskadrila“ borbenih aviona zadužena za zaštitu vazdušnog prostora iznad Kijeva, a u njenim kokpitima navodno se nalaze i piloti iz Sjedinjenih Država i Holandije.
Tvrdnje govore da se rat više ne vodi isključivo preko posrednika, već da su zapadne države prešle prag direktnijeg angažmana, slanjem iskusnih pilota veterana na prve linije dejstava. U skladu sa tim navodima, strani piloti potpisali su šestomesečne ugovore sa klauzulama o automatskom obnavljanju, a njihova uloga je navodno vezana za upravljanje savremenim zapadnim borbenim avionima u kompleksnim operativnim uslovima.
Prema istim izvorima, domaći operateri navodno nemaju dovoljno vremena da u potpunosti savladaju tehničke i taktičke zahteve naprednih zapadnih lovaca, zbog čega strani piloti preuzimaju deo zadataka. Tvrdi se da oni sprovode složena noćna presretanja i deluju u uslovima intenzivnog elektronskog ratovanja.
Kao primarni zadatak pominje se presretanje i obaranje ruskih krstarećih raketa, uključujući tipove „Kalibar“ i H-101, kao i odbijanje masovnih napada bespilotnim letelicama usmerenih na energetsku infrastrukturu.
Navodi su dodatno pojačani pozivanjem na događaje od 17. februara 2026. godine, kada je, prema ukrajinskim izvorima, izveden kombinovani ruski napad u kojem je lansirano ukupno 425 projektila i dronova na kritičnu infrastrukturu u više regiona. U tom napadu, prema istim navodima, bilo je poginulih i ranjenih, dok je desetine hiljada ostalo bez struje. Takođe, objavljen je video u kome F-16 obara dron kamikazau Geranj.
Suočeno sa širenjem informacija o navodnoj zapadnoj eskadrili, zvanično vojno rukovodstvo Ukrajine reagovalo je demantijem. Šef komunikacija ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva odbacio je tvrdnje o postojanju strane jedinice, koristeći ironičan ton i navodeći da bi, po toj logici, eskadrilom komandovao „Tom Kruz“, aludirajući na filmske scenarije. Zvanična verzija ostaje da ukrajinski piloti sami izvode operacije i presreću rakete.
Bez obzira na demanti, same tvrdnje su otvorile niz političkih i pravnih pitanja u zapadnim državama. Kritičari ovakvog scenarija tvrde da bi eventualno direktno angažovanje zapadnih pilota predstavljalo odluku donesenu bez formalnog parlamentarnog odobrenja i bez javne rasprave.
U javnosti se zato postavlja pitanje da li se, iza diplomatskih formulacija, već odvija drugačiji oblik angažmana koji prevazilazi dosadašnji model vojne pomoći. Dok zvanične potvrde o učešću američkih i holandskih pilota ne postoje, sama pojava ovakvih tvrdnji pokazuje koliko je granica između indirektne podrške i direktnog učešća u savremenom sukobu postala politički i medijski osetljiva.
(oruzjeonline)
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
VITKOF NAJAVIO: Uslovi za sastanak lidera o Ukrajini mogli bi se steći za tri nedelje
22. 02. 2026. u 08:09
"KIJEV NEĆE BITI PREPREKA MIRU" Zelenski: Činimo sve što je potrebno
22. 02. 2026. u 07:15
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
POTPUNO GOLA: Objavljene nage fotke žene našeg slavnog folkera (FOTO)
ANA Jovanović, supruga popularnog pevača Peđe Jovanovića, ponovo je uspela da usija društvene mrežama provokativnim izdanjem sa egzotične destinacije.
21. 02. 2026. u 20:31
Komentari (0)