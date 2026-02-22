U JAVNOSTI su se pojavile tvrdnje koje, ukoliko bi bile potvrđene, predstavljale bi ozbiljan zaokret u percepciji rata u Istočnoj Evropi. Prema tim navodima, u uslovima stroge tajnosti formirana je „međunarodna eskadrila“ borbenih aviona zadužena za zaštitu vazdušnog prostora iznad Kijeva, a u njenim kokpitima navodno se nalaze i piloti iz Sjedinjenih Država i Holandije.

Tvrdnje govore da se rat više ne vodi isključivo preko posrednika, već da su zapadne države prešle prag direktnijeg angažmana, slanjem iskusnih pilota veterana na prve linije dejstava. U skladu sa tim navodima, strani piloti potpisali su šestomesečne ugovore sa klauzulama o automatskom obnavljanju, a njihova uloga je navodno vezana za upravljanje savremenim zapadnim borbenim avionima u kompleksnim operativnim uslovima.

Prema istim izvorima, domaći operateri navodno nemaju dovoljno vremena da u potpunosti savladaju tehničke i taktičke zahteve naprednih zapadnih lovaca, zbog čega strani piloti preuzimaju deo zadataka. Tvrdi se da oni sprovode složena noćna presretanja i deluju u uslovima intenzivnog elektronskog ratovanja.

Kao primarni zadatak pominje se presretanje i obaranje ruskih krstarećih raketa, uključujući tipove „Kalibar“ i H-101, kao i odbijanje masovnih napada bespilotnim letelicama usmerenih na energetsku infrastrukturu.

Navodi su dodatno pojačani pozivanjem na događaje od 17. februara 2026. godine, kada je, prema ukrajinskim izvorima, izveden kombinovani ruski napad u kojem je lansirano ukupno 425 projektila i dronova na kritičnu infrastrukturu u više regiona. U tom napadu, prema istim navodima, bilo je poginulih i ranjenih, dok je desetine hiljada ostalo bez struje. Takođe, objavljen je video u kome F-16 obara dron kamikazau Geranj.

Suočeno sa širenjem informacija o navodnoj zapadnoj eskadrili, zvanično vojno rukovodstvo Ukrajine reagovalo je demantijem. Šef komunikacija ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva odbacio je tvrdnje o postojanju strane jedinice, koristeći ironičan ton i navodeći da bi, po toj logici, eskadrilom komandovao „Tom Kruz“, aludirajući na filmske scenarije. Zvanična verzija ostaje da ukrajinski piloti sami izvode operacije i presreću rakete.

Bez obzira na demanti, same tvrdnje su otvorile niz političkih i pravnih pitanja u zapadnim državama. Kritičari ovakvog scenarija tvrde da bi eventualno direktno angažovanje zapadnih pilota predstavljalo odluku donesenu bez formalnog parlamentarnog odobrenja i bez javne rasprave.

U javnosti se zato postavlja pitanje da li se, iza diplomatskih formulacija, već odvija drugačiji oblik angažmana koji prevazilazi dosadašnji model vojne pomoći. Dok zvanične potvrde o učešću američkih i holandskih pilota ne postoje, sama pojava ovakvih tvrdnji pokazuje koliko je granica između indirektne podrške i direktnog učešća u savremenom sukobu postala politički i medijski osetljiva.

