PILEĆE ĆUFTE U KREMASTOM SOSU OD SPANAĆA: Jelo koje spaja kremastu raskoš i zdrave ukuse

01. 12. 2025. u 21:42

U nastavku vam donosimo jednostavan recept za savršeno kremaste pileće ćufte koje su idealne za porodični ručak, večeru ili nedeljni obrok na kašiku.

Sastojci

Za pileće ćufte:
  • 400 gr mlevene piletine
  • 50 gr prezli
  • 1 jaje
  • 50 gr parmezana
  • so i biber

Za kremasti sos:

  • 1 kašika putera
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • 2 čena belog luka 
  • 250 ml pavlake
  • 50 gr mlevenog parmezana
  • 250 gr svežeg spanaća
  • 1/2 kašike  senfa
  • sok od limuna
  • so, biber i ljuta papričica po ukusu

Za pire od paškanata:

  • 3 paškanata
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • 1/2 l povrtnog bujona
  • sok od limuna

Priprema
1. Pileće ćufte

Pomešajte mlevenu piletinu sa jajetom, prezlama, parmezanom, solju i biberom. Oblikujte kuglice jednake veličine. Pržite ih na maslinovom ulju u tiganju dok ne porumene. Izvadite ih na tanjir.

2. Pire od paškanata

Oljuštite paškanat i iseckajte ga na kockice. Na puteru propržite beli luk, zatim dodajte paškanat. Dodajte povrtni bujon— tek toliko da prekrije povrće. Kuvajte dok paškanat ne omekša, zatim izblendajte u kremast pire. Dodajte limunov sok i po potrebi još začina.

3. Kremasti sos od spanaća

U istom tiganju gde ste pržili ćufte otopite kašiku putera. Dodajte  beli luk i kratko propržite. Ulijte pavlaku i dodajte senf. Začinite po ukusu. Dodajte svež spanać i kuvajte dok ne uvene. Umešajte parmezan da se sos lepo zgusne. Vratite ćufte u tiganj i kratko sve zagrejte. Dodajte limunov sok za svežinu.

Na tanjir stavite kremasti pire od paškanata, preko njega sočne ćufte i prelijte bogatim sosom. Uživajte u savršenom jelu koje spaja nežne teksture i intenzivne ukuse.

Prijatno!

