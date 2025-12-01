PILEĆE ĆUFTE U KREMASTOM SOSU OD SPANAĆA: Jelo koje spaja kremastu raskoš i zdrave ukuse

U nastavku vam donosimo jednostavan recept za savršeno kremaste pileće ćufte koje su idealne za porodični ručak, večeru ili nedeljni obrok na kašiku.

FOTO: Novosti

Sastojci



400 gr mlevene piletine

50 gr prezli

1 jaje

50 gr parmezana

so i biber

Za kremasti sos:

1 kašika putera

2 čena belog luka, sitno iseckana

250 ml pavlake

50 gr mlevenog parmezana

250 gr svežeg spanaća

1/2 kašike senfa

sok od limuna

so, biber i ljuta papričica po ukusu

Za pire od paškanata:

3 paškanata

2 čena belog luka, sitno iseckana

1/2 l povrtnog bujona

sok od limuna

Priprema

1. Pileće ćufte

Pomešajte mlevenu piletinu sa jajetom, prezlama, parmezanom, solju i biberom. Oblikujte kuglice jednake veličine. Pržite ih na maslinovom ulju u tiganju dok ne porumene. Izvadite ih na tanjir.

2. Pire od paškanata

Oljuštite paškanat i iseckajte ga na kockice. Na puteru propržite beli luk, zatim dodajte paškanat. Dodajte povrtni bujon— tek toliko da prekrije povrće. Kuvajte dok paškanat ne omekša, zatim izblendajte u kremast pire. Dodajte limunov sok i po potrebi još začina.

3. Kremasti sos od spanaća

U istom tiganju gde ste pržili ćufte otopite kašiku putera. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ulijte pavlaku i dodajte senf. Začinite po ukusu. Dodajte svež spanać i kuvajte dok ne uvene. Umešajte parmezan da se sos lepo zgusne. Vratite ćufte u tiganj i kratko sve zagrejte. Dodajte limunov sok za svežinu.

Na tanjir stavite kremasti pire od paškanata, preko njega sočne ćufte i prelijte bogatim sosom. Uživajte u savršenom jelu koje spaja nežne teksture i intenzivne ukuse.

Prijatno!