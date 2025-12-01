PILEĆE ĆUFTE U KREMASTOM SOSU OD SPANAĆA: Jelo koje spaja kremastu raskoš i zdrave ukuse
U nastavku vam donosimo jednostavan recept za savršeno kremaste pileće ćufte koje su idealne za porodični ručak, večeru ili nedeljni obrok na kašiku.
Sastojci
- 400 gr mlevene piletine
- 50 gr prezli
- 1 jaje
- 50 gr parmezana
- so i biber
Za kremasti sos:
- 1 kašika putera
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- 2 čena belog luka
- 250 ml pavlake
- 50 gr mlevenog parmezana
- 250 gr svežeg spanaća
- 1/2 kašike senfa
- sok od limuna
- so, biber i ljuta papričica po ukusu
Za pire od paškanata:
- 3 paškanata
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- 1/2 l povrtnog bujona
- sok od limuna
Priprema
1. Pileće ćufte
Pomešajte mlevenu piletinu sa jajetom, prezlama, parmezanom, solju i biberom. Oblikujte kuglice jednake veličine. Pržite ih na maslinovom ulju u tiganju dok ne porumene. Izvadite ih na tanjir.
2. Pire od paškanata
Oljuštite paškanat i iseckajte ga na kockice. Na puteru propržite beli luk, zatim dodajte paškanat. Dodajte povrtni bujon— tek toliko da prekrije povrće. Kuvajte dok paškanat ne omekša, zatim izblendajte u kremast pire. Dodajte limunov sok i po potrebi još začina.
3. Kremasti sos od spanaća
U istom tiganju gde ste pržili ćufte otopite kašiku putera. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ulijte pavlaku i dodajte senf. Začinite po ukusu. Dodajte svež spanać i kuvajte dok ne uvene. Umešajte parmezan da se sos lepo zgusne. Vratite ćufte u tiganj i kratko sve zagrejte. Dodajte limunov sok za svežinu.
Na tanjir stavite kremasti pire od paškanata, preko njega sočne ćufte i prelijte bogatim sosom. Uživajte u savršenom jelu koje spaja nežne teksture i intenzivne ukuse.
Prijatno!
