PEČENI BAKALAR SA KROMPIROM: Recept za zlatno pečenu ribu koja se topi u ustima
OVO mediteransko jelo spaja nežan, rastaljeni bakalar, mirisni krompir i masline u savršenoj kombinaciji ukusa. Jednostavno se priprema, zdravo je i odličan izbor za brz ručak ili laganu večeru.
Sastojci:
- 500 gr bakalara (u komadićima)
- 4 srednja krompira, iseckana na kockice
- 1 crveni luk, isečen na latice
- 2 čena belog luka, mlevena
- 1/2 šolje crnih maslina
- 1/3 šolje maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica slatke ili dimljene paprike (po želji)
- 1 kašika seckanog peršuna ili cilantra za završetak
Priprema:
Kuvajte krompir u slanoj vodi dok malo ne omekša (ne do kraja). Ocedite i ostavite sa strane.
Ako je bakalar u većim komadima, isecite ga ili usitnite na srednje pahuljice. Zagrejte rernu na 200°C. U posudu za pečenje poređajte: kuvani krompir, bakalar, crveni luk, beli luk, dodajte crne masline. Začinite solju (ako je potrebno), biberom i paprikom.Poprskajte maslinovim uljem i lagano promešajte da se sve ravnomerno rasporedi.
Pecite oko 30 minuta, povremeno promešajući na polovini pečenja kako bi sve ravnomerno porumenelo. Izvadite iz rerne, pospite svežim peršunom ili cilantrom i poslužite dok je jelo toplo. Odlično ide uz beli pirinač ili svežu zelenu salatu.
Uživajte!
