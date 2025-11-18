Ručak dana

PEČENI BAKALAR SA KROMPIROM: Recept za zlatno pečenu ribu koja se topi u ustima

Milena Tomasevic

18. 11. 2025. u 17:30

OVO mediteransko jelo spaja nežan, rastaljeni bakalar, mirisni krompir i masline u savršenoj kombinaciji ukusa. Jednostavno se priprema, zdravo je i odličan izbor za brz ručak ili laganu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr  bakalara (u komadićima)
  • 4 srednja krompira, iseckana na kockice
  • 1 crveni luk, isečen na latice
  • 2 čena belog luka, mlevena
  • 1/2 šolje crnih maslina
  • 1/3 šolje maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica slatke ili dimljene paprike (po želji)
  • 1 kašika seckanog peršuna ili cilantra za završetak

Priprema:

Kuvajte krompir u slanoj vodi dok malo ne omekša (ne do kraja). Ocedite i ostavite sa strane.

Ako je bakalar u većim komadima, isecite ga ili usitnite na srednje pahuljice. Zagrejte rernu na 200°C. U posudu za pečenje poređajte: kuvani krompir, bakalar,  crveni luk, beli luk,  dodajte crne masline.  Začinite solju (ako je potrebno), biberom i paprikom.Poprskajte maslinovim uljem i lagano promešajte da se sve ravnomerno rasporedi.

Pecite oko 30 minuta, povremeno promešajući na polovini pečenja kako bi sve ravnomerno porumenelo. Izvadite iz rerne, pospite svežim peršunom ili cilantrom i poslužite dok je jelo toplo. Odlično ide uz beli pirinač ili svežu zelenu salatu.

Uživajte!

