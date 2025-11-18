PEČENI BAKALAR SA KROMPIROM: Recept za zlatno pečenu ribu koja se topi u ustima

OVO mediteransko jelo spaja nežan, rastaljeni bakalar, mirisni krompir i masline u savršenoj kombinaciji ukusa. Jednostavno se priprema, zdravo je i odličan izbor za brz ručak ili laganu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr bakalara (u komadićima)

4 srednja krompira, iseckana na kockice

1 crveni luk, isečen na latice

2 čena belog luka, mlevena

1/2 šolje crnih maslina

1/3 šolje maslinovog ulja

so i biber po ukusu

1 kašičica slatke ili dimljene paprike (po želji)

1 kašika seckanog peršuna ili cilantra za završetak

Priprema:

Kuvajte krompir u slanoj vodi dok malo ne omekša (ne do kraja). Ocedite i ostavite sa strane.

Ako je bakalar u većim komadima, isecite ga ili usitnite na srednje pahuljice. Zagrejte rernu na 200°C. U posudu za pečenje poređajte: kuvani krompir, bakalar, crveni luk, beli luk, dodajte crne masline. Začinite solju (ako je potrebno), biberom i paprikom.Poprskajte maslinovim uljem i lagano promešajte da se sve ravnomerno rasporedi.

Pecite oko 30 minuta, povremeno promešajući na polovini pečenja kako bi sve ravnomerno porumenelo. Izvadite iz rerne, pospite svežim peršunom ili cilantrom i poslužite dok je jelo toplo. Odlično ide uz beli pirinač ili svežu zelenu salatu.

Uživajte!