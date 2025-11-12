KREMASTA PILETINA U SOSU OD PAPRIKE SA TESTENINOM: Brzo, kremasto i puno ukusa!

OVO je jedno od onih jela kada poželite nešto brzo, ukusno i zasito! Savršeno za večeru posle napornog dana — baršunasti sos, miris paprike i sočna piletina koja se topi u ustima.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr pilećeg filea

1 crvena paprika

1 zelena paprika

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

200 ml pavlake (30%)

1 kašika paradajz pirea

1 kašičica slatke paprike

½ kašičice čili papričice (po želji)

so, biber, provansalsko začinsko bilje

2 kašike ulja

250 gr testenine (npr. špagete ili taljatele)

Priprema:

Skuvajte testeninu al dente i odložite je. Piletinu isecite na kockice, začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Propržite na ulju dok ne porumeni.

Dodajte seckani crni luk, beli luk i paprike. Pržite nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Dodajte paradajz pire, promešajte, pa sipajte pavlaku.

Smanjite vatru i krčkajte 5–7 minuta da se sos lepo zgusne. Dodajte začine po ukusu. Poslužite piletinu preko testenine i prelijte obilno kremastim sosom.

Prijatno!