Ručak dana

KREMASTA PILETINA U SOSU OD PAPRIKE SA TESTENINOM: Brzo, kremasto i puno ukusa!

Milena Tomasevic

12. 11. 2025. u 11:24

OVO je jedno od onih jela kada poželite nešto brzo, ukusno i zasito! Savršeno za večeru posle napornog dana — baršunasti sos, miris paprike i sočna piletina koja se topi u ustima.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr pilećeg filea
  • 1 crvena paprika
  • 1 zelena paprika
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake (30%)
  • 1 kašika paradajz pirea
  • 1 kašičica slatke paprike
  • ½ kašičice čili papričice (po želji)
  • so, biber, provansalsko začinsko bilje
  • 2 kašike ulja
  • 250 gr testenine (npr. špagete ili taljatele)

Priprema:

Skuvajte testeninu al dente i odložite je. Piletinu isecite na kockice, začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Propržite na ulju dok ne porumeni. 

Dodajte seckani crni luk, beli luk i paprike. Pržite nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Dodajte paradajz pire, promešajte, pa sipajte pavlaku.

Smanjite vatru i krčkajte 5–7 minuta da se sos lepo zgusne. Dodajte začine po ukusu. Poslužite piletinu preko testenine i prelijte obilno kremastim sosom.

Prijatno!

