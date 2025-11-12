KREMASTA PILETINA U SOSU OD PAPRIKE SA TESTENINOM: Brzo, kremasto i puno ukusa!
OVO je jedno od onih jela kada poželite nešto brzo, ukusno i zasito! Savršeno za večeru posle napornog dana — baršunasti sos, miris paprike i sočna piletina koja se topi u ustima.
Sastojci:
- 500 gr pilećeg filea
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake (30%)
- 1 kašika paradajz pirea
- 1 kašičica slatke paprike
- ½ kašičice čili papričice (po želji)
- so, biber, provansalsko začinsko bilje
- 2 kašike ulja
- 250 gr testenine (npr. špagete ili taljatele)
Priprema:
Skuvajte testeninu al dente i odložite je. Piletinu isecite na kockice, začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Propržite na ulju dok ne porumeni.
Dodajte seckani crni luk, beli luk i paprike. Pržite nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Dodajte paradajz pire, promešajte, pa sipajte pavlaku.
Smanjite vatru i krčkajte 5–7 minuta da se sos lepo zgusne. Dodajte začine po ukusu. Poslužite piletinu preko testenine i prelijte obilno kremastim sosom.
Prijatno!
