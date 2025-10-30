ŠARENI POVRTNI LONAC IZ RERNE: Savršen spoj ukusa svežeg povrća i mirisnog bilja
Lagano, zdravo i puno boja — pravi praznik za oči i nepce! Može se poslužiti kao lagani ručak, prilog uz meso ili vegetarijansko glavno jelo.
Sastojci
- 2 srednje tikvice
- 2 srednja krompira
- 2 paradajza
- 1 crveni luk
- 2 čena belog luka
- 4 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica bilja (mešavina origana, majčine dušice i bosiljka)
- so i biber po ukusu
- rendani parmezan ili mocarela za posipanje
Priprema
Operite sve sastojke. Isecite tikvice, krompir, paradajz i luk na tanke, ravnomerne kriške. U maloj činiji pomešajte maslinovo ulje, mleveni beli luk, mešavinu bilja, so i biber. Lagano podmažite vatrostalnu posudu maslinovim uljem. Poređajte povrće naizmenično po bojama (tikvica–krompir–paradajz–luk) u krug ili redove, kao šareni mozaik. Premažite pripremljenim sosom tako da je povrće dobro obloženo. Pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 45–50 minuta, dok povrće ne omekša i blago porumeni. (Po želji, 10 minuta pred kraj, pospite rendanim sirom i vratite u rernu da se lepo otopi.)
Uživajte!
