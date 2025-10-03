ZAPEČENA BLITVA: Kremasto jelo koje ćete obožavati
Lagan obrok pun ukusa i hranljivih sastojaka, savršen za ceo dan – kao ručak, večera ili zdrav međuobrok. Ova zapečena blitva kombinuje jednostavne sastojke u jelo koje je istovremeno mekano, kremasto i puno arome.
Sastojci:
- 2 veze blitve (kuvana, dobro ocedena i sitno seckana)
- 1 veliki crni luk (iseckan i prodinstan)
- 3 jaja
- 150 ml mleka ili pavlake
- 2 kašike rendanog sira (po izboru: parmezan, kačkavalj, feta…)
- 2 kašike brašna (pšenično, ovseno ili pirinčano)
- so, biber i prstohvat muškatnog oraščića
Priprema:
Pripremite blitvu: Skuvajte je kratko u slanoj vodi, dobro ocedite i sitno iseckajte.
Propržite luk: Na malo ulja dinstajte crni luk dok ne omekša i postane zlatast.
Umutite smesu: U velikoj činiji umutite jaja, dodajte mleko ili pavlaku, brašno, rendani sir i začine. Dobro izmešajte.
Dodajte blitvu i dinstan luk u smesu i ponovo promešajte.Sipajte u nauljenu vatrostalnu posudu ili tepsiju. Pečite u unapred zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–40 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu i postane čvrsto na dodir.
Servirajte: Ostavite da se kratko prohladi, secite na kocke i poslužite – toplo ili hladno.
Sjajno ide uz jogurt, svežu salatu ili kao prilog uz meso ili ribu. Takođe, možete ga poneti kao zdrav obrok na posao ili u školu.
Uživajte!
