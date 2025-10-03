Ručak dana

ZAPEČENA BLITVA: Kremasto jelo koje ćete obožavati

Milena Tomasevic

03. 10. 2025. u 07:00

Lagan obrok pun ukusa i hranljivih sastojaka, savršen za ceo dan – kao ručak, večera ili zdrav međuobrok. Ova zapečena blitva kombinuje jednostavne sastojke u jelo koje je istovremeno mekano, kremasto i puno arome.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 veze blitve (kuvana, dobro ocedena i sitno seckana)
  • 1 veliki crni luk (iseckan i prodinstan)
  • 3 jaja
  • 150 ml mleka ili pavlake
  • 2 kašike rendanog sira (po izboru: parmezan, kačkavalj, feta…)
  • 2 kašike brašna (pšenično, ovseno ili pirinčano)
  • so, biber i prstohvat muškatnog oraščića

Priprema: 

Pripremite blitvu: Skuvajte je kratko u slanoj vodi, dobro ocedite i sitno iseckajte.

Propržite luk: Na malo ulja dinstajte crni luk dok ne omekša i postane zlatast.

Umutite smesu: U velikoj činiji umutite jaja, dodajte mleko ili pavlaku, brašno, rendani sir i začine. Dobro izmešajte.

Dodajte blitvu i dinstan luk u smesu i ponovo promešajte.Sipajte u nauljenu vatrostalnu posudu ili tepsiju. Pečite u unapred zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–40 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu i postane čvrsto na dodir.

Servirajte: Ostavite da se kratko prohladi, secite na kocke i poslužite – toplo ili hladno.

Sjajno ide uz jogurt, svežu salatu ili kao prilog uz meso ili ribu. Takođe, možete ga poneti kao zdrav obrok na posao ili u školu.

Uživajte!

