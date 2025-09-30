KREMASTA LAZANJA SA SPANAĆEM I PEČURKAMA: Osvaja na prvi zalogaj

Ako volite lagana, ali ukusna jela na kašiku, ova lazanja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Kombinacija svežeg spanaća, mirisnih pečuraka i neodoljivo kremastog bešamel sosa čini ovo jelo savršenim izborom za porodični ručak ili svečanu večeru. Lako se priprema, a izgleda i miriše kao iz najboljeg restorana!

FOTO: Novosti

Sastojci:

800 gr svežeg spanaća

500 gr šampinjona ili mešanih pečuraka

Kore za lazanje (pripremljene za pečenje bez kuvanja)

400 gr rikote

200 gr mocarele

100 gr parmezana

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

maslinovo ulje

so i biber po ukusu

prstohvat muškatnog oraščića

500 ml bešamel sosa

Priprema:

Priprema povrća:

Na malo maslinovog ulja propržite sitno seckani crni i beli luk. Dodajte isečene pečurke i pržite dok ne ispuste tečnost i blago porumene. Umešajte spanać i kratko dinstajte dok ne uvene. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem.

Priprema fila:

U posudi pomešajte rikotu i deo parmezana. Umešajte dinstani spanać i pečurke, pa sve lagano sjedinite.

Slaganje lazanje:

U podmazanu vatrostalnu posudu sipajte malo bešamel sosa. Poređajte kore za lazanju, zatim sloj fila od spanaća i pečuraka, pa bešamel. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sve sastojke. Završite slojem bešamela i pospite narendanom mocarelom i ostatkom parmezana.

Pečenje:

Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 30–35 minuta, dok lazanja ne porumeni i ne postane zlatna i kremasta.

Prijatno!