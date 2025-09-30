Ručak dana

KREMASTA LAZANJA SA SPANAĆEM I PEČURKAMA: Osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

30. 09. 2025. u 10:00

Ako volite lagana, ali ukusna jela na kašiku, ova lazanja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Kombinacija svežeg spanaća, mirisnih pečuraka i neodoljivo kremastog bešamel sosa čini ovo jelo savršenim izborom za porodični ručak ili svečanu večeru. Lako se priprema, a izgleda i miriše kao iz najboljeg restorana!

КРЕМАСТА ЛАЗАЊА СА СПАНАЋЕМ И ПЕЧУРКАМА: Осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 800 gr svežeg spanaća
  • 500 gr šampinjona ili mešanih pečuraka
  • Kore za lazanje (pripremljene za pečenje bez kuvanja)
  • 400 gr rikote
  • 200 gr mocarele
  • 100 gr parmezana
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • maslinovo ulje
  • so i biber po ukusu
  • prstohvat muškatnog oraščića
  • 500 ml bešamel sosa

Priprema:

Priprema povrća:
Na malo maslinovog ulja propržite sitno seckani crni i beli luk. Dodajte isečene pečurke i pržite dok ne ispuste tečnost i blago porumene. Umešajte spanać i kratko dinstajte dok ne uvene. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem.

Priprema fila:
U posudi pomešajte rikotu i deo parmezana. Umešajte dinstani spanać i pečurke, pa sve lagano sjedinite.

Slaganje lazanje:
U podmazanu vatrostalnu posudu sipajte malo bešamel sosa. Poređajte kore za lazanju, zatim sloj fila od spanaća i pečuraka, pa bešamel. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sve sastojke. Završite slojem bešamela i pospite narendanom mocarelom i ostatkom parmezana.

Pečenje:
Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 30–35 minuta, dok lazanja ne porumeni i ne postane zlatna i kremasta.

Prijatno!

