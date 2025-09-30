KREMASTA LAZANJA SA SPANAĆEM I PEČURKAMA: Osvaja na prvi zalogaj
Ako volite lagana, ali ukusna jela na kašiku, ova lazanja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Kombinacija svežeg spanaća, mirisnih pečuraka i neodoljivo kremastog bešamel sosa čini ovo jelo savršenim izborom za porodični ručak ili svečanu večeru. Lako se priprema, a izgleda i miriše kao iz najboljeg restorana!
Sastojci:
- 800 gr svežeg spanaća
- 500 gr šampinjona ili mešanih pečuraka
- Kore za lazanje (pripremljene za pečenje bez kuvanja)
- 400 gr rikote
- 200 gr mocarele
- 100 gr parmezana
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- maslinovo ulje
- so i biber po ukusu
- prstohvat muškatnog oraščića
- 500 ml bešamel sosa
Priprema:
Priprema povrća:
Na malo maslinovog ulja propržite sitno seckani crni i beli luk. Dodajte isečene pečurke i pržite dok ne ispuste tečnost i blago porumene. Umešajte spanać i kratko dinstajte dok ne uvene. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem.
Priprema fila:
U posudi pomešajte rikotu i deo parmezana. Umešajte dinstani spanać i pečurke, pa sve lagano sjedinite.
Slaganje lazanje:
U podmazanu vatrostalnu posudu sipajte malo bešamel sosa. Poređajte kore za lazanju, zatim sloj fila od spanaća i pečuraka, pa bešamel. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sve sastojke. Završite slojem bešamela i pospite narendanom mocarelom i ostatkom parmezana.
Pečenje:
Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 30–35 minuta, dok lazanja ne porumeni i ne postane zlatna i kremasta.
Prijatno!
