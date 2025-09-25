PEČENA CRVENA PAPRIKA IZ RERNE: Lagani posni ručak
Ako tražite ukusan, brz i potpuno posni obrok, pečena crvena paprika je pravo rešenje. Slatka i aromatična, lako se priprema, ne zahteva mnogo sastojaka i savršeno se slaže uz domaći hleb ili bilo koju žitaricu.
Sastojci
- crvena paprika (količina po želji)
- so i biber
- malo ulja
- nekoliko kockica margarina
Priprema
Paprike dobro operite i stavite cele u pleh. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C dok ne porumene s jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još nekoliko minuta. Pečene paprike prebacite u činiju i poklopite ili prekrijte kesom kako bi se naparile – tako će se lakše ljuštiti. Ogulite im kožicu i isecite na trakice. Na tiganju zagrejte malo ulja, dodajte papriku, posolite, pobiberite i kratko propržite da omekša.Pred sam kraj ubacite nekoliko kockica margarina, promešajte i sklonite sa ringle.
Prijatno!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)