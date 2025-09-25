PEČENA CRVENA PAPRIKA IZ RERNE: Lagani posni ručak

Ako tražite ukusan, brz i potpuno posni obrok, pečena crvena paprika je pravo rešenje. Slatka i aromatična, lako se priprema, ne zahteva mnogo sastojaka i savršeno se slaže uz domaći hleb ili bilo koju žitaricu.

FOTO: Novosti

Sastojci

crvena paprika (količina po želji)

so i biber

malo ulja

nekoliko kockica margarina

Priprema

Paprike dobro operite i stavite cele u pleh. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C dok ne porumene s jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još nekoliko minuta. Pečene paprike prebacite u činiju i poklopite ili prekrijte kesom kako bi se naparile – tako će se lakše ljuštiti. Ogulite im kožicu i isecite na trakice. Na tiganju zagrejte malo ulja, dodajte papriku, posolite, pobiberite i kratko propržite da omekša.Pred sam kraj ubacite nekoliko kockica margarina, promešajte i sklonite sa ringle.

Prijatno!