Ručak dana

PEČENA CRVENA PAPRIKA IZ RERNE: Lagani posni ručak

Milena Tomasevic

25. 09. 2025. u 14:00

Ako tražite ukusan, brz i potpuno posni obrok, pečena crvena paprika je pravo rešenje. Slatka i aromatična, lako se priprema, ne zahteva mnogo sastojaka i savršeno se slaže uz domaći hleb ili bilo koju žitaricu.

ПЕЧЕНА ЦРВЕНА ПАПРИКА ИЗ РЕРНЕ: Лагани посни ручак

FOTO: Novosti

Sastojci

  • crvena paprika (količina po želji)
  • so i biber
  • malo ulja
  • nekoliko kockica margarina

Priprema

Paprike dobro operite i stavite cele u pleh. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C dok ne porumene s jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još nekoliko minuta. Pečene paprike prebacite u činiju i poklopite ili prekrijte kesom kako bi se naparile – tako će se lakše ljuštiti. Ogulite im kožicu i isecite na trakice. Na tiganju zagrejte malo ulja, dodajte papriku, posolite, pobiberite i kratko propržite da omekša.Pred sam kraj ubacite nekoliko kockica margarina, promešajte i sklonite sa ringle.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mališani i VODAVODA Vodica zajedno na Oplencu

Mališani i VODAVODA Vodica zajedno na Oplencu