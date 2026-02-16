Svet

"ZELENSKI SE DIREKTNO UMEŠAO U IZBORE U MAĐARSKOJ" Orban: Politički napadi iz Ukrajine prešli na novi nivo

16. 02. 2026. u 09:30

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski "direktno se umešao" u mađarsku predizbornu kampanju napadajući mađarsku vladu, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: AP Photo/Virginia Mayo

On je objavio na Fejsbuku da su tokom prošle sedmice politički napadi iz Ukrajine prešli na novi nivo.

- Kada me Zelenski lično napada zato što ne podržavamo ubrzano pristupanje Ukrajine EU, on zapravo dovodi u pitanje suverenu odluku mađarskog naroda - naveo je Orban.

Orban je napomenuo da su Mađari u anketi 2025. godine jasno stavili do znanja da ne žele da Ukrajina postane članica EU.

- Kao premijer Mađarske, moja je dužnost da sprovedem odluku mađarskog naroda. I to ću činiti, iznova i iznova. Sviđalo se to predsedniku Zelenskom ili ne - zaključio je Orban.

(Tanjug)

