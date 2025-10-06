Pošalji recept

OMLET SA SPANAĆEM I SIROM: Zeleno jutro za zdrav početak dana

Milena Tomasevic

06. 10. 2025. u 22:14

Kada vam je potreban obrok koji je brz, hranljiv i prijatan za nepce, omlet sa spanaćem i sirom je idealan izbor. Savršeno balansiran između proteina i svežine, ovaj omlet predstavlja savršen spoj ukusa i energije, bez komplikovane pripreme ili skupih sastojaka.

ОМЛЕТ СА СПАНАЋЕМ И СИРОМ: Зелено јутро за здрав почетак дана

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 jaja
  • svež spanać (po ukusu)
  • sir po izboru (mocarela, parmezan, feta ili neki drugi)
  • so i biber po ukusu
  • maslinovo ulje ili puter za tiganj

Priprema:

U činiji umutite jaja, dodajte so i biber po ukusu. Ako koristite svež spanać, dobro ga operite. Po želji, kratko ga propržite u tiganju da omekša, ili ga dodajte sirovog i sitno iseckanog direktno u jaja. Zagrejte tiganj sa neprijanjajućim dnom na srednjoj vatri i dodajte malo maslinovog ulja ili putera. Sipajte smesu sa jajima u tiganj i ravnomerno rasporedite. Kada ivice omleta počnu da se stežu, dodajte sir na jednu polovinu omleta. Presavijte omlet i pecite još nekoliko minuta, dok sir ne počne da se topi, a omlet dobije zlatnu boju. Služite toplo, uz svežu salatu, parče hleba ili šoljicu jogurta.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BANANA HLEB SA ČOKOLADOM: Sladak miris doma
Torte i kolači

0 5

BANANA HLEB SA ČOKOLADOM: Sladak miris doma

BANANA hleb sa čokoladom nije samo poslastica – to je mali gastronomski zagrljaj, idealan za jutarnju kafu, popodnevni čaj ili kao utešni zalogaj posle dugog dana. Ootkrivamo vam jednostavan, a neodoljiv recept koji će vaš dom ispuniti toplinom i ukusima kojima je teško odoleti.

06. 10. 2025. u 12:30

Politika
Tenis
Fudbal