OMLET SA SPANAĆEM I SIROM: Zeleno jutro za zdrav početak dana

Kada vam je potreban obrok koji je brz, hranljiv i prijatan za nepce, omlet sa spanaćem i sirom je idealan izbor. Savršeno balansiran između proteina i svežine, ovaj omlet predstavlja savršen spoj ukusa i energije, bez komplikovane pripreme ili skupih sastojaka.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 jaja

svež spanać (po ukusu)

sir po izboru (mocarela, parmezan, feta ili neki drugi)

so i biber po ukusu

maslinovo ulje ili puter za tiganj

Priprema:

U činiji umutite jaja, dodajte so i biber po ukusu. Ako koristite svež spanać, dobro ga operite. Po želji, kratko ga propržite u tiganju da omekša, ili ga dodajte sirovog i sitno iseckanog direktno u jaja. Zagrejte tiganj sa neprijanjajućim dnom na srednjoj vatri i dodajte malo maslinovog ulja ili putera. Sipajte smesu sa jajima u tiganj i ravnomerno rasporedite. Kada ivice omleta počnu da se stežu, dodajte sir na jednu polovinu omleta. Presavijte omlet i pecite još nekoliko minuta, dok sir ne počne da se topi, a omlet dobije zlatnu boju. Služite toplo, uz svežu salatu, parče hleba ili šoljicu jogurta.

Uživajte!