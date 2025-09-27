EGZOTIČNI KREMASTI SOS OD KIKIRIKIJA: Brz, aromatičan i neodoljivo kremast
Kombinacija putera od kikirikija, sveže limete, sojinog sosa i blage ljutine stvara savršen balans – slatko, slano, kiselo i pikantno u jednom zalogaju. Za manje od 10 minuta dobićete kremasti sos koji se sjajno slaže sa testeninom, salatama, povrćem, rolnicama ili čak grilovanim mesom i tofuom.
Sastojci:
- 3 kašike putera od kikirikija
- 1 kašika soja sosa
- 1 kašika soka od limete
- 1 kašičica meda ili javorovog sirupa
- 1 čen belog luka (presovan ili rendan)
- 1/2 kašičice sveže rendanog đumbira (po želji)
- 1/2 kašičice čili pahuljica ili prstohvat čili papričice
- 2–4 kašike tople vode (za razređivanje)
- 1 kašičica susamovog ulja (opciono, za jači ukus)
- svež korijander ili peršun za posipanje
Priprema:
U srednjoj činiji sjedinite puter od kikirikija, soja sos, sok limete i med. Mešajte dok ne postane glatko. Dodajte beli luk, đumbir, čili i susamovo ulje, pa sve dobro promešajte. Postepeno ulivajte toplu vodu – počnite sa 2 kašike i mešajte dok ne dobijete kremastu, blago tečnu teksturu. Ako želite ređi sos (npr. za salatu), dodajte još. Probajte i prilagodite – treba da bude savršeni balans slatkog, slanog, kiselog i ljutog. Poslužite posuto svežim korijanderom ili peršunom.
Čuvanje:
Čuvajte sos u staklenoj tegli ili zatvorenoj posudi u frižideru do 5 dana. Pre upotrebe dobro promešajte – prirodno je da se malo razdvoji.
Prijatno!
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)