EGZOTIČNI KREMASTI SOS OD KIKIRIKIJA: Brz, aromatičan i neodoljivo kremast

Milena Tomasevic

27. 09. 2025. u 17:41

Kombinacija putera od kikirikija, sveže limete, sojinog sosa i blage ljutine stvara savršen balans – slatko, slano, kiselo i pikantno u jednom zalogaju. Za manje od 10 minuta dobićete kremasti sos koji se sjajno slaže sa testeninom, salatama, povrćem, rolnicama ili čak grilovanim mesom i tofuom.

ЕГЗОТИЧНИ КРЕМАСТИ СОС ОД КИКИРИКИЈА: Брз, ароматичан и неодољиво кремаст

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3 kašike putera od kikirikija 
  • 1 kašika soja sosa
  • 1 kašika soka od limete
  • 1 kašičica meda ili javorovog sirupa
  • 1 čen belog luka (presovan ili rendan)
  • 1/2 kašičice sveže rendanog đumbira (po želji)
  • 1/2 kašičice čili pahuljica ili prstohvat čili papričice
  • 2–4 kašike tople vode (za razređivanje)
  • 1 kašičica susamovog ulja (opciono, za jači ukus)
  • svež korijander ili peršun za posipanje

Priprema:

U srednjoj činiji sjedinite puter od kikirikija, soja sos, sok limete i med. Mešajte dok ne postane glatko. Dodajte beli luk, đumbir, čili i susamovo ulje, pa sve dobro promešajte. Postepeno ulivajte toplu vodu – počnite sa 2 kašike i mešajte dok ne dobijete kremastu, blago tečnu teksturu. Ako želite ređi sos (npr. za salatu), dodajte još. Probajte i prilagodite – treba da bude savršeni balans slatkog, slanog, kiselog i ljutog. Poslužite posuto svežim korijanderom ili peršunom.

Čuvanje:

Čuvajte sos u staklenoj tegli ili zatvorenoj posudi u frižideru do 5 dana. Pre upotrebe dobro promešajte – prirodno je da se malo razdvoji.

Prijatno!

