MOHITO SA MALINAMA: Osvežavajuć koktel

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 16:00

Osvežavajuć koktel sa prirodnom slatkošću malina i aromatičnim bosiljkom.

МОХИТО СА МАЛИНАМА: Освежавајућ коктел

FOTO: Novosti


 Sastojci
  • 10 listova bosiljka
  • 1 limeta
  • 30 cl gazirane vode
  • 20 cl đumbir ejla (ili 1–2 kašičice sveže rendanog đumbira + malo meda/šećera)
  • 10-ak malina
  • 2 kašike šećera
  • kockice leda 

Uputstvo:

U visokoj čaši, nežno izgnječite listove bosiljka sa šećerom. Dodajte maline i blago ih izgnječite da pustiju sok. Iscedite limetu i dodajte sok u smesu. Napunite čašu kockicama leda. Sipajte gaziranu vodu i đumbir ejl ili rendani đumbir sa malo meda/šećera.Nežno promešajte i ukrasite sa još nekoliko listova bosiljka.

Uživajte!

