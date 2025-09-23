MOHITO SA MALINAMA: Osvežavajuć koktel
Osvežavajuć koktel sa prirodnom slatkošću malina i aromatičnim bosiljkom.
- 10 listova bosiljka
- 1 limeta
- 30 cl gazirane vode
- 20 cl đumbir ejla (ili 1–2 kašičice sveže rendanog đumbira + malo meda/šećera)
- 10-ak malina
- 2 kašike šećera
- kockice leda
Uputstvo:
U visokoj čaši, nežno izgnječite listove bosiljka sa šećerom. Dodajte maline i blago ih izgnječite da pustiju sok. Iscedite limetu i dodajte sok u smesu. Napunite čašu kockicama leda. Sipajte gaziranu vodu i đumbir ejl ili rendani đumbir sa malo meda/šećera.Nežno promešajte i ukrasite sa još nekoliko listova bosiljka.
Uživajte!
