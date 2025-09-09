Pošalji recept

SMUTI OD JABUKE, ĐUMBIRA I LIMETE: Recept za zeleni napitak

Milena Tomasevic

09. 09. 2025. u 15:00

Osvežite dan ovim zelenim eliksirom zdravlja! Smuti od zelene jabuke, đumbira i limete savršen je spoj kiselkastog i aromatičnog ukusa, bogat vitaminima i energijom. Lagan, prirodan i pun svežine – napitak koji budi i telo i um.“

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 zelene jabuke
  • sok od 1 limete (može i limun)
  • komadić svežeg đumbira (oko 2 cm, oljušten)
  • nekoliko listića nane
  • 150 ml hladne vode ili kocke leda
  • kašičica meda (opciono)

Priprema

Operite i iseckajte jabuke (može sa korom, bez semenki). Ubacite u blender zajedno sa sokom od limete, đumbirom i nanom. Dodajte vodu ili led pa blendirajte dok ne postane glatko i penasto. Probajte i po želji zasladite medom. Sipajte u čašu, ukrasite listićem nane i odmah poslužite. 

Užzvajte!

