SMUTI OD JABUKE, ĐUMBIRA I LIMETE: Recept za zeleni napitak
Osvežite dan ovim zelenim eliksirom zdravlja! Smuti od zelene jabuke, đumbira i limete savršen je spoj kiselkastog i aromatičnog ukusa, bogat vitaminima i energijom. Lagan, prirodan i pun svežine – napitak koji budi i telo i um.“
Sastojci
- 2 zelene jabuke
- sok od 1 limete (može i limun)
- komadić svežeg đumbira (oko 2 cm, oljušten)
- nekoliko listića nane
- 150 ml hladne vode ili kocke leda
- kašičica meda (opciono)
Priprema
Operite i iseckajte jabuke (može sa korom, bez semenki). Ubacite u blender zajedno sa sokom od limete, đumbirom i nanom. Dodajte vodu ili led pa blendirajte dok ne postane glatko i penasto. Probajte i po želji zasladite medom. Sipajte u čašu, ukrasite listićem nane i odmah poslužite.
Užzvajte!
