PRAVI SE ZA 5 MINUTA: Najbolja proteinska večera ikad

NEŠTO najzdravije što možete pojesti uveče.

Foto: Jutjub/Printskrin/What's that smell in the kitchen?

Ukoliko razmišljate šta biste mogli da večerate, naš predlog je proteinstka večera koja ne goji, a daje snagu.

Potrebno je:

* 250 ml vode

* so

* 250 grama palente

* 4 kockice spanaća - briketi

* 50 grama sira

* 1 jaje

Priprema:

U vodu stavite so, zatim kockice spanaća, pa kad sve to provri dodajte palentu. U vrelu palentu umešajte jedno živo jaje, a potom malo i sira. Sve izmešajte lepo pa poslužite uz jogurt.

Prijatno!

(Stil)