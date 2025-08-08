PRAVI SE ZA 5 MINUTA: Najbolja proteinska večera ikad
NEŠTO najzdravije što možete pojesti uveče.
Ukoliko razmišljate šta biste mogli da večerate, naš predlog je proteinstka večera koja ne goji, a daje snagu.
Potrebno je:
* 250 ml vode
* so
* 250 grama palente
* 4 kockice spanaća - briketi
* 50 grama sira
* 1 jaje
Priprema:
U vodu stavite so, zatim kockice spanaća, pa kad sve to provri dodajte palentu. U vrelu palentu umešajte jedno živo jaje, a potom malo i sira. Sve izmešajte lepo pa poslužite uz jogurt.
Prijatno!
(Stil)
Preporučujemo
ODLIČAN PRILOG ILI OBROK ZA SEBE: Salata sa karfiolom i jajima
30. 06. 2025. u 11:00
BRZO REŠENjE ZA OBROK: Vesela šarena prolećna pita
30. 06. 2025. u 07:00
OSVOJIĆE VAS OD PRVOG ZALOGAJA: Sutlijaš sa vanilom
28. 06. 2025. u 11:00
NAJMEKŠA JAGNjETINA NA SVETU: Sočni but, uživaćete u svakom zalogaju
09. 06. 2025. u 09:00
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)