PRAVI SE ZA 5 MINUTA: Najbolja proteinska večera ikad

08. 08. 2025. u 16:00

NEŠTO najzdravije što možete pojesti uveče.

Ukoliko razmišljate šta biste mogli da večerate, naš predlog je proteinstka večera koja ne goji, a daje snagu.

Potrebno je: 

* 250 ml vode
* so
* 250 grama palente
* 4 kockice spanaća - briketi
* 50 grama sira
* 1 jaje

Priprema:

U vodu stavite so, zatim kockice spanaća, pa kad sve to provri dodajte palentu. U vrelu palentu umešajte jedno živo jaje, a potom malo i sira. Sve izmešajte lepo pa poslužite uz jogurt.

Prijatno!

