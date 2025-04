MIMOZA TORTA: Još lepša od salate, kremasta je, puna fila, oduševiće vas na prvi zalogaj (VIDEO)

Kremasta Mimoza slana torta pravo je osveženje za uskršnju trpezu. Njen lagan i penast fil topi se u ustima, dok se blagi ukusi savršeno stapaju u harmoničnu celinu.

Foto: Printskrin Youtube

Sastojci:

za testo od spanaća:

400 g smrznutog spanaća

4 jaja, 2 kašike pšeničnog brašna

2 čena belog luka

so i biber

za masu od pečuraka:

500 g pečuraka

so, biber, 150 g krem sira

pola crvenog luka

majonez

za masu od šunke:

300 g pileće šunke

1 paprika, pečena bez kore ili sveža crvena

veza vlašca

kašičica senfa, majonez

za masu od sira:

300 g sira

1-2 čena belog luka, majonez

Dodatno:

oko 7 kriški prepečenog hleba

3 tvrdo kuvana jaja za dekoraciju

Priprema:

Spanać procedite i ubacite u blender, pa dodajte žumanca, so, brašno i beli luk pa sve izmiksujte zajedno. Belanca na drugoj strani malo posolite i napravite čvrst sneg mikserom, zatim sjedinite sa smesom od spanaća. Dobijenu smesu ravnomerno rasporedite preko pek papira na plehu i stavite da se ispeče na 170 stepeni, pa kada je gotova kora ostavite da se ohladi.

Za to vreme pečurke iseckajte na sitno i propržite na vrelom ulju sa solju i biberom, ostavite da se prohladi.

Za to vreme koru od spanaća podelite na dva jednaka dela.

U jednoj činiji pomešajte sitno seckane šunku, vlašac, pečenu papriku, senf i majonez. U drugoj činiji pomešajte dobro rendani sir i beli luk, te majonez. U treću činiju sipajte propržene pečurke i pomešajte sa sitno seckanim crvenim lukom, krem sirom i majonezom.

Položite na radnu ploču prvu polovinu kore od spanaća i premažite je punjenjem od pečuraka, potom odozgo poklopite kriškama tost-hleba. Zatim premažite punjenjem od šunke, pa opet odozgo poklopite drugom polovinom kore od spanaća. Koru od spanaća premažite premazom od rendanog sira, kojim ćete takođe prekriti i strane.

Odozgo dekorišite sitno seckanim vlašcem i tvrdo kuvanim jajima, pa ostavite da se ohladi. Prijatno!

(glossy)

