Ručak dana

TELETINA SA GRAŠKOM: Toplo porodično jelo puno ukusa

Milena Tomasevic

15. 07. 2026. u 07:00

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Kada poželite ukusan, hranljiv i mirisan ručak, ova teletina sa graškom i batatom biće pravi izbor. Sočno meso, povrće i pažljivo odabrani začini stvaraju bogato jelo koje se lako priprema i uvek rado služi za porodičnom trpezom.

ТЕЛЕТИНА СА ГРАШКОМ: Топло породично јело пуно укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 700–800 gr telećeg buta, isečenog na kocke
  • malo brašna za uvaljanje mesa
  • maslinovo ulje
  • 1 kašika putera
  • 1/2 glavice crnog luka, sitno iseckanog
  • 1 velika i 2 manje šargarepe, isečene na kockice
  • 2 čena belog luka, blago zgnječena
  • 1 list lovora
  • 2 grančice ruzmarina
  • 1 kašika koncentrata paradajza
  • topao povrtni bujon (po potrebi)
  • 2 batata, isečena na kocke
  • 150 gr graška
  • so i sveže mleveni crni biber po ukusu

Priprema:

U dubljem tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter. Komade telećeg mesa lagano uvaljajte u brašno, pa ih pržite dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu boju.

Dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu, blago zgnječen beli luk, lovorov list i ruzmarin. Sve zajedno dinstajte oko tri minuta.

Umešajte koncentrat paradajza, kratko propržite, a zatim nalijte toplim povrtnim bujonom tako da pokrije meso. Kuvajte oko 15 minuta.

Dodajte batat isečen na kocke, grašak, posolite i pobiberite. Poklopite i nastavite da kuvate još 20–25 minuta, povremeno kontrolišući količinu tečnosti i po potrebi dolivajući malo bujona.

Jelo je gotovo kada je meso mekano, a sos blago gust i sočan, ali ne previše redak. Poslužite toplo uz svež hleb ili sezonsku salatu.

Prijatno!

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