TELETINA SA GRAŠKOM: Toplo porodično jelo puno ukusa
Kada poželite ukusan, hranljiv i mirisan ručak, ova teletina sa graškom i batatom biće pravi izbor. Sočno meso, povrće i pažljivo odabrani začini stvaraju bogato jelo koje se lako priprema i uvek rado služi za porodičnom trpezom.
Sastojci
- 700–800 gr telećeg buta, isečenog na kocke
- malo brašna za uvaljanje mesa
- maslinovo ulje
- 1 kašika putera
- 1/2 glavice crnog luka, sitno iseckanog
- 1 velika i 2 manje šargarepe, isečene na kockice
- 2 čena belog luka, blago zgnječena
- 1 list lovora
- 2 grančice ruzmarina
- 1 kašika koncentrata paradajza
- topao povrtni bujon (po potrebi)
- 2 batata, isečena na kocke
- 150 gr graška
- so i sveže mleveni crni biber po ukusu
Priprema:
U dubljem tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter. Komade telećeg mesa lagano uvaljajte u brašno, pa ih pržite dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu boju.
Dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu, blago zgnječen beli luk, lovorov list i ruzmarin. Sve zajedno dinstajte oko tri minuta.
Umešajte koncentrat paradajza, kratko propržite, a zatim nalijte toplim povrtnim bujonom tako da pokrije meso. Kuvajte oko 15 minuta.
Dodajte batat isečen na kocke, grašak, posolite i pobiberite. Poklopite i nastavite da kuvate još 20–25 minuta, povremeno kontrolišući količinu tečnosti i po potrebi dolivajući malo bujona.
Jelo je gotovo kada je meso mekano, a sos blago gust i sočan, ali ne previše redak. Poslužite toplo uz svež hleb ili sezonsku salatu.
Prijatno!
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LIMUNADA SA MALINAMA: Najlepše letnje osveženje
14. 07. 2026. u 14:00
EUROKREM KOCKE: Idealne je za porodična okupljanja
14. 07. 2026. u 07:00 >> 05:51
HRSKAVA SUVA BAKLAVA SA LEŠNICIMA: Poslastica koja osvaja već na prvi zalogaj
10. 07. 2026. u 12:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERIČKE SNAGE NAPUŠTAJU IRAK Zaidi: Od ovog datuma kreće povlačenje vojske
IRAČKI premijer Ali el Zaidi izjavio je danas da će američke vojne snage napustiti Irak do 30. septembra, ocenivši da njegova poseta Vašingtonu predstavlja početak nove faze u odnosima dve zemlje, zasnovane na ekonomskoj saradnji, a ne na vojnim vezama.
14. 07. 2026. u 19:45
NOVI JEZIV SNIMAK DRAME U AVIONU: Supruga drži Srbina da ne ispadne iz aviona (VIDEO)
NA letu iz Soluna za Mihnen prošlog petka dogodio se incident kada je tokom leta pukao prozor aviona, a onda je došlo do dekompresije kabine.
14. 07. 2026. u 17:57
VODITELjKA GODINAMA NE SPAVA SA MUŽEM: "To je za mene traumatično!"
VODITELjKA sa suprugom već godinama ne spava u istom krevetu...
14. 07. 2026. u 11:17
Komentari (0)