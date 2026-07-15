TELETINA SA GRAŠKOM: Toplo porodično jelo puno ukusa

Kada poželite ukusan, hranljiv i mirisan ručak, ova teletina sa graškom i batatom biće pravi izbor. Sočno meso, povrće i pažljivo odabrani začini stvaraju bogato jelo koje se lako priprema i uvek rado služi za porodičnom trpezom.

FOTO: Novosti

Sastojci

700–800 gr telećeg buta, isečenog na kocke

malo brašna za uvaljanje mesa

maslinovo ulje

1 kašika putera

1/2 glavice crnog luka, sitno iseckanog

1 velika i 2 manje šargarepe, isečene na kockice

2 čena belog luka, blago zgnječena

1 list lovora

2 grančice ruzmarina

1 kašika koncentrata paradajza

topao povrtni bujon (po potrebi)

2 batata, isečena na kocke

150 gr graška

so i sveže mleveni crni biber po ukusu

Priprema:

U dubljem tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter. Komade telećeg mesa lagano uvaljajte u brašno, pa ih pržite dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu boju.

Dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu, blago zgnječen beli luk, lovorov list i ruzmarin. Sve zajedno dinstajte oko tri minuta.

Umešajte koncentrat paradajza, kratko propržite, a zatim nalijte toplim povrtnim bujonom tako da pokrije meso. Kuvajte oko 15 minuta.

Dodajte batat isečen na kocke, grašak, posolite i pobiberite. Poklopite i nastavite da kuvate još 20–25 minuta, povremeno kontrolišući količinu tečnosti i po potrebi dolivajući malo bujona.

Jelo je gotovo kada je meso mekano, a sos blago gust i sočan, ali ne previše redak. Poslužite toplo uz svež hleb ili sezonsku salatu.

Prijatno!