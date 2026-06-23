UHAPŠEN BIVŠI ZAMENIK NAČELNIKA UKP: Osumnjičen da je uticao na uklanjanje dokaza nakon pucnjave u restoranu

PO NALOGU Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a N.Đ, a u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu "Steak and Wine Bar" nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Foto: MUP Srbije

Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo zlupotreba službenog položaja.

Postoji sumnja da je N.Đ, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta koji bi ukazali na to da je osumnjičeni Saša V. izvršio krivična dela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na koji način mu je pribavio korist, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.

Povodom ovog krivično-pravnog događaja pokrenuta je istraga protiv Saše V. zbog postojanja osnova sumnje da je 5. novembra 2025. godine u pomenutom ugostiteljskom objekatu izvršio krivična Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok se dokazne radnje sprovode protiv još šest lica, petorice pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd i direktora ugostiteljskog objekta.