ZVEZDA DOBILA EVROPSKI DERBI! Šarić i Kostov su blago Marakane! Agoniji Vojvodine nema kraja, Rosić sprečio teži poraz!

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na stadionu „Rajko Mitić“ ekipu Vojvodine rezultatom 3:1 (2:1) u drugom kolu Superlige Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Bila je to dobra uvertira branioca titule, pred revanš sa Irskim Larnom u sredu na istom mestu, gde će samo potvrditi plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona (prvi meč 4:0).

Novosađani su produžili niz poraza, posle eliminacija iz Lige Evrope od Ferencvaroša i neuspeha u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencija od Ajaksa (1:4) na svom terenu.

S druge strane, trener Dejan Stanković je pružio priliku mladom Dimitriju Šariću, koji je prvencem u novoj sezoni i seniorskoj konkurenciji, pokazao da će biti "blago" crveno-belih u budućem periodu.

Kao što se i očekivalo, „evropski derbi“ na Marakani u okršaju šampiona i viceprvaka prethodnog prvenstva elitnog ranga, doneo je veoma uzbudiljv duel.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Iako početak nije najavljivao takav rasplet, obzirom na furiozan početak Stankovićevog tima, Novosađani su uspeli da se do kraja poluvremena dignu iz pepela i učine meč neizvesnijim!

„Krivac“ tome je i golman Dragan Rosić, koji je čudesnim intervencijama samo do odlaska na veliku pauzu, imao brojne odbrane, kojim je čuvao klub sa „Karađora“ u životu i sprečio da ne gubi više od „tri razlike“.

Vojvodina je, kao i protiv Ajaksa, retke prilike upropašćavala, posle čega je Zvezda poput „kopljanika“ bila nemilosrdna i kažnjavala svaki promašaj ispred Mateusovog gola.

Njegoš Petrović imao je priliku da dovede Vojvodinu na startu meča, na dodavanje Ranđelovića, ali je bivši igrač Zvezde udarcem u padu bio neprecizan.

Nedugo zatim revanširao mu se Seol na drugoj strani, šutem sa distance po zemlji, tik pored Rosićeve stative.

I onda, „blickrig“ šampiona, u režiji Osmana Bukarija i Vasilija Kostova. Od 15. do 19. minuta, mreža Vojvodine se dvaput zatresla.

Najpre je povratnik na Marakanu iz poljskog Viđev Lođa na centaršut Bruna Duartea, sa peterca, silovitim udarcem glavom naterao Rosića na prvu kapitulaciju - 1:0.

Još se igrači Vojvodine nisu oporavili od šoka, usledio je novi po njih. Ipak, pre toga, dvaput je Lazar Ranđelović mogao da se proslavi, njegov udarac je ispred gol-linije očistio Eraković (17.), a 60 sekundi kasnije prebacio gornju konstrukciju Mateusovog gola.

Poput Ajaksa od pre dva dana, i Crvena zvezda je surovo kažnjavala greške u završnici novosadskog mezimca. Igrao se 19. minut, kada je Duarteov šut izblokiran, lopta se nekako odbila na nogu Kostovu, koji nije pogrešio i postigao već treći gol u novoj sezoni Superlige, posle ona dva Šapčanima - 2:0!

Mulahusejnović je u 32. minutu vratio nadu Vojvodini da može do povoljnog rezultata, pošto je iskoristio drugu grešku u odbrani Zvezde. Prethodno je Ranđelović centrirao, Kolarević je šutirao, a odbitak napadač Novosađana sproveo iza leđa Mateusa - 2:1.

U istom napadau, Dragan Rosić je zaustavio udarce Duartea i Mirka Ivanića po zemlji (32.), dok je samo devet minuta kasnije Ranđelovićev šut odbranio golman Zvezde, a Ifet Đakovac silovitim šutem „okrznuo“ prečku gola šampiona.

Do poluvremena, već u sledećem napadu, Duarte je opet imao priliku da pogodi za treći gol Stankovićeve ekipe, ali se još jednom istakao Dragan Rosić i sjajnom intervencijom najavio dramu u nastavku meča.

Bruno Duarte je imao „zicer“ u 74. minutu i šansu da sve reši, obrukao se na pas Mohameda Čama, umesto da pita Rosića gde da mu pošalje loptu, dozvolio je golmanu Vojvodine da se istakne i odbrani njegov udarac.

Ulaskom iskusnog Marka Arnautovića i mladog Dimitrija Šarića, Zvezda je preko upravo ove dvojice igrača nekoliko trenutaka stvorila dve prilike. Najpre je Rosić odbranio šut Zvezdinog deteta, da bi austrijski reprezentativac tukao pored stative.

Tačku na trijumf stavio je Dimitrije Šarić, golom u poslednjim sekundama utakmice, postigavši prvenac u seniorskoj konkurenciji, ujedno i novoj superligaškoj sezoni.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 3:1 (2:1)

STRELCI: Bukari 15, Kostov 19, Šarić 90+3. - Mulahusejnović 32. STADION: "Rajko Mitić". GLEDALACA: 13.891. SUDIJA: Miloš Milanović (Ćuprija). ŽUTI KARTONI: Abu Fani, Duarte - Nikolić.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani (62. Čam) – Bukari (46. Učena), Kostov (76. Šarić), Ivanić (62. Katai) – Duarte (76. Arnautović).

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovac (72. Vidosavljević) - Ranđelović, Zukić (72. Poletanović), Kolarević (89. Peranović) - Mulahusejnović (89. Boškan).

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

90+3. minut - GOOOOOOOOOOOL!!! Dimitrije Šarić stavlja tačku na trijumf Zvezde 3:1 i postiže gol za konačnu pobedu!

90. minut - Još tri minuta nadoknade sudijskog vremena.

89. minut - Boškan i Peranović su na terenu, izašli su Mulahusejnović i Kolarević.

84. minut - Obrukao se mladi Dimitrije Šarić, kao na tacni je dobio loptu od Čama i sa sedam metara tukao, a Rosić opet zablistao.

80. minut - Dva uzastopna kornera za Zvezdu. Centaršut Čama je Rosić izbio u novi udarac iz ugla. Sada Mohamed Čam sa druge strane, blizu prve stative, Gudelj glavom neprecizan.

77. minut - Umalo da Šarić u prvom kontaktu s loptom da gol, prošao je Katai i šutirao, Rosić kratko odbranio, Čam tukao, a odbitak došao mladom Dimitriju, koga je pročitao Rosić. Potom i Arnautović šalje loptu pored gola!

76. minut - Stanković šalje na teren Dimitrija Šarića i Marka Arnautovića, izašli su Kostov i Duarte.

74. minut - ZICER! Duarte je dobio loptu u prazan prostor od Čama, izašao pred Rosića, odbranio je golman Vojvodine, iako je mogao Brazilac da pita gde da šutira.

73. minut - Ubačaj Kolarevića glavom u korner šalje Eraković. Drugi za Vojvodinu, četiri je domaćin izveo. Udarac Sukačeva, pogodila je lopta Njegoša Petrovića i završila kod Mateusa.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

72. minut - Dvostruka promena u Vojvodini: Marko Poletanović menja Dejana Zukića, a Milutin Vidosavljević ulazi umesto Ifeta Đakovca.

70. minut - Duarte za Tiknizjan koji je bio u ofsajdu.

67. minut - Potpuno je spasnuo tempo igre u drugom delu igre. Tek sada faul nad Tiknizjanom kojeg je zaustavio Ranđelović. I ovaj centaršut hvata golman Rosić.

62. minut - Dvostruka promea u Zvezdi. Aleksandar Katai menja Ivanića, Mohamed Abu Fani je završio meč, ušao je Mo Čam.

61. minut - ŠANSA! Abu Fani je poslao loptu za Ivanića, koji je uspeo da centrira, Duarte šutirao, ali iz ofsajd pozicije.

Žuti karton za Duartea, pošto je ometao Dragana Rosića u degažiranju lopte.

57. minut - Opet Kostov glavom, ali Rosić istrčava na vreme van svog šesnaesterca i nogom šalje loptu u aut.

52. minut - Upravo je Jermen centrirao, a Kostov glavom tukao visoko preko gola.

Žuti karton za Lazara Nikolića, koji je povukao Tiknizjana.

50. minut - Centaršut Seola, kupi loptu Rosić.

49. minut - Preti Vojvodina: Sukačev nekontrolisano daleko od gola.

47. minut - Ivanić za Kostova koji je šutirao iskosa, Rosić odbranio.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

46. minut - Počeo je drugi deo utakmice!

Stanković prvi pravi izmenu, ušao je Frenklin Tebo Učena umesto Bukarija.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena!

Još dva minuta nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

45. minut - Ubačaj po zemlji Bukarija, brani se Vojvodina, iznosi loptu iz šesnaesterca.

Mohamed Abu Fani je dobio prvi žuti karton na utakmici!

42. minut - ODBRANA ROSIĆA! Šansa za Bruna Duartea, koji je imao priliku da postigne treći gol za Zvezdu, međutim, fenomenalni golman Novosađana blistavom intervencijom je izašao kao pobednik!

41. minut - PREČKA! DVE ŠANSE ZA VOJVODINU! Najpre Ranđelović po zemlji brani nogom Mateus, pa "bomba" Ifeta Đakovca koja je okrznula prečku.

36. minut - Bukari centaršut koji je išao na Vasilija Kostova, ali prebrzo za najtraženijeg fudbalera Zvezde.

FOTO: FK Crvena zvezda

35. minut - Šta je sada odbranio Rosić?! Najpre udarac Duartea, lopta se odbila Ivaniću, podigao se Dragan Rosić i nogom zaustavio šut po zemlji kapitena Zvezde!

34. minut - Korner za Zvezdu izveo je Abu Fani, lopta je otišla na drugu stativu i sve preletela, ali posle udarca Elšnika treći udarac iz ugla za beogradske crveno-bele. Pokušao je Ivanić glavom na ubačaj Abu Fanija, neprecizno.

32. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Mulahusejnović je strelac, iskoristio je grešku u odbrani Zvezde posle ubačaja Ranđelovića i šuta Kolarevića, lopta se odbila do napadača Novosađana, koji je prepolovio minus gostiju iz blizine - 2:1.

26. minut - Ivanić šalje loptu za Kostova, brži je bio Rosić.

23. minut - Prodor Sukačeva, brani se Zvezda.

Ide pauza za hidrataciju.

19. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Vasilije Kostov duplira prednost Crvene zvezde! Kaznili su domaći dva promašaja Vojvodine i ekspresno povisili prednost. Duarte je šutirao, izblokiran je, lopta se odbila na nogu Kostovu, koji nije pogrešio - 2:0!

18. minut - Opet Ranđelović, primio je loptu u šesnaestercu i tukao iz blizine preko gola.

17. minut - RANĐELOVIĆ! Imao je šansu Lazar Ranđelović da odmah izjednači na asistenciju Đakovca, ali se isprečio Strahinja Eraković i spasio već viđen gol.

15. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! VODI ZVEZDA, strelac je Osman Bukari na centaršut Duartea, koji je sa peterca udarcem glavom "pocepao"mrežu Rostića - 1:0.

14. minut - Abu Fani je odigrao za Vasilija Kostova, koji je ostao "kratak" da odreaguje glavom na ubačenu loptu.

11. minut - Kapiten Ivanić je odigrao za Duartea, šutirao je Brazilac u spoljni deo mreže, ali da je pogodio gol ne bi važio, jer je Zvezdin napadač bio u ofsajdu.

8. minut - Duarte je dvaput pokušao, najpre šutirao, odbrana Vojvodine ga je izblokirala, a onda centrirao, međutim, nije bilo nikog ispred Rosića da isprati njegovu zamisao. Potom i centaršut Seola, Lazar Nikolić interveniše u korner. Izveo ga je Abu Fani, ali brzo su gosti "očistili" opasnost.

6. minut - UZVRAĆA SEOL! Udarac Korejca sa distance po zemlji, lopta je otišla koji metar pored Rosićeve leve stative.

5. minut - PRETI VOJVODINA: Lazar Ranđelović je u šesnaestercu Zvezde odigrao Njegošu Petroviću, a bivši vezista šampiona u padu uspeo da šutira, nedovoljno dobro da bi ugrozio Portugalca na golu domaćih.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

4. minut - Uzvraća Vojvodina, Lazar Nikolić, nekadašnji igrač Zvezde je centrirao sa boka, a Mulahusejnović efektno pokušao petom. Siguran je bio Mateus.

3. minut - Abu Fani je centrirao iz slobodnog udarca, lak plen za Rosića, koji lako hvata ubačaj.

2. minut - Zvezda drži od početka loptu u posedu, evo prvog napada, Duartea je faulirao Suč.

1. minut - Počeo je derbi na Marakani!

PRE UTAKMICE

18.58 - Akteri izlaze na teren predvođeni kapitenima, Mirkom Ivanićev, odnosno, Dejanom Zukićem.

18.53 - Uskoro počinje 222. meč Zvezde i Vojvodine u bogatim istorijama oba kluba.

18.41 - Podsetimo se kako je Dejan Stanković najavio dolazak Novosađana:

"Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru, to je njihovo ubitačno oružje. Na tome smo radili i na sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo njihovo najjače oružje", rekao je trener Zvezde.

FOTO: N. Skenderija

Ne zavaravaju ga ubedljivi porazi Novosađana na evropskoj sceni, od njegovog bivšeg kluba Ferencvaroša i Ajaksa:

"Ne gledam ja tako na fudbal uopšte. To su dva različita takmičenja. Nekada u žrebu treba da imaš i sreće, to su dosta jaki i iskusni protivnici što se tiče Evrope. Ne gledam tako na fudbal. Vojvodina će na sutrašnji meč sigurno stići oporavljena, sa puno strasti i želje da nas pobedi, jer su to uspeli dva puta prošle godine. Očekujem jednu tešku utakmicu, na stranu kakvi su njihovi trenutni rezultati", zaključio je Stanković.

18.31 - Što se tiče prvenstvenih duela iz prošle sezone, "lale" imaju čime da se pohvale protiv šampiona. Tim sa "Karađorđa" slavio je u dva od tri potonja meča u sezoni 2025/2026, oba puta u jesenjem delu. Na Marakani je Zvezda poražena 0:1, a u Novom Sadu 3:2 za domaćina. Ipak, prolećni deo takmičenja prekinuo je niz "Voše", koja je ubedljivo izgubila na stadionu "Rajko Mitić" (4:1).

18.18 - Zvezda i Vojvodina su delili megdan u poslednja tri finala Kupa Srbije, dva su odigrana na lozničkom "Lagatoru" (2:1, p 5:4/2:2), a jedno u Zaječaru na "Kraljevici" (3:0).

Klub sa Marakane je u poslednjem najdramatičnijem duelu, u Loznici, slavio posle penala (5:4), pošto je u 90 minuta bilo 2:2. Ni prednost od 2:0 nije bilo dovoljno "lalama" da slave, koji su vodili golovima Kornel Suč i Milutina Vidosavljevića, ali su Beograđani izjednačili preko Arnautovića i Rodrigaa u sedmom minutu nadoknade vremena.

17.55 - Na klupama dve ekipe, među rezervama su:

Crvena zvezda: Radanović, Arnautović, Balov, Enem, Katai, Veljković, Strika, Učena, Šarić, Čam, Loizu.

Vojvodina: Gočmanac, Poletanović, Mitrović, Mladenović, Butean, Kokanović, Baros, Peranović, Boškan, Redžić, Vidosavljević.

17.50 - Izašli su sastavi današnjeg meča. U timu Zvezde, nema Miloša Veljkovića, povređenog Radeta Krunića i iz prethodnog duela sa Larnerom - Loizosa Loizua.

Na gol se vratio Mateus Magalješ, mesto startera zauzeo je i mladi Stefan Gudelj, kao i povratnik na Marakanu, Osman Bukari.

Kod Vojvodine, posle smene Miroslava Tanjge, u startnoj postavi nije njegov sin Siniša Tanjga, koga muči povreda leđa, zatim, Aleksa Vukanović, kao i Lukas Baros koji počinje sa klupe, gledajući tim Novosađana na okršaj protiv Ajaksa.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Vojvodine derbi drugog kola Superlige. Duel branioca titule i vicešampiona predstavljaće reprizu poslednja tri finala Kupa Srbije (sva tri osvojili beogradski crveno-beli) i okršaj prvoplasiranog i drugoplasiranog kluba iz prethodne sezone.

Izabranici Dejana Stankovića daleko raspoloženije ulaze u ovaj okršaj. Posle startne prvenstvene pobede nad Mačvom (5:0), srpski prvak je bio ubedljiv i u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Savladan je Larne u Severnoj Irskoj (4:0), pa će Beograđani u sredu, 29. jula u revanšu, samo odrađivati rutinski posao.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Veća pažnja zvezdaša je usmerena ka narednom rivalu u trećoj rundi, gde čekaju boljeg iz dvomeča Hapoel Tel Aviv - Vikingur (Islanđani slavili u prvoj utakmici 2:1).

Nasuprot beogradskim, novosadski crveno-beli su krenuli katastrofalno. Eliminacija iz kvalifikacija za Ligu Evrope od Ferencvaroša (1:2, 0:3), a potom i poraz na "Karađorđu" u prvoj utakmici takmičenja za plasman u Ligu konferencija od slavnog Ajaksa s glatkih 1:4.

Sve je to bio razlog za rastanak sa trenerom, pa je Miroslav Tanjga 24 sata pre današnjeg gostovanja Zvezdi dobio otkaz. Ekipu će na Marakani predvoditi njegov dosadašnji pomoćnik Predrag Kandić (rođen 1981. u Zrenjaninu), koji poseduje PRO licencu UEFA.

– Nema razloga da ne veruju u sebe i da za početak ne veruju da mogu da pobede Zvezdu. Radili smo to i do sada, znam da mogu da dobiju i urade to ponovo – rekao je Tanjga na rastanku od Vovjodine.

Inače, ako je za utehu, "lale" su sezonu u Superligi otvorili sigurnom pobedom nad OFK Beogradom od 4:0, pred svojim navijačima. Dvostruki strelac bio je Mulahuseinović, a po jednom su se upisali Lazar Ranđelović i Petar Sukačev.

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