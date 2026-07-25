VUČIĆ O STEFANOVIĆU NA KRITIKE ZBOG UKIDANJA CARINA: Neki se ne raduju uspesima Srbije, navijaju protiv svoje zemlje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ukidanje američkih tarifa Srbiju dobra vest za svakog građanina naše zemlje i istakao da mu je žao što se neki ne raduju uspehu Srbije.

Milos Tesic/ATAImages

Vučić je to rekao nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici, odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu poslanika SSP-a Borka Stefanovića da u ukidanju tarifa Srbiji od SAD-a nema zasluga srpskih vlasti.

Vučić je, osvrnuvši se na izjavu Stefanovića da Srbija potupno slučajno nije potpala pod nove kriterijume, ponovio da je Srbija ispunila nove kriterijume SAD za ukidanje tarifa.

"To 'potpuno slučajno' ne postoji. To su četiri kriterijuma o kojima sam sinoć govorio: Prvi kriterijum je prinudni rad, drugi kriterijum su nepovoljne ili loše trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužna država Srbija, i mnogo sam srećan što smo u svemu tome uspeli. A meni je žao što neki ljudi čak i ne slušaju šta govorim, i žao mi je što ne vole Srbiju, i što se ne raduju uspehu Srbije", rekao je Vučić.

Ponovio je da će doći vreme kada ćemo imati 10 ili 12 odsto tarife i dodao da ćemo, kako je rekao, tek videti kada će doći.

"Možda dođe danas, možda dođe za šest meseci, bilo kad. Opet, mnogo je manje nego 35, a za sada takve tarife ne postoje. I mislim da je to velika i dobra vest za svakog građanina Srbije, i mislim da se svaki častan čovek obradovao. Ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, koji navijaju da naš nacionalni tim u svakom sportu izgubi. Navijali su za Engleza protiv Srbije, navijali su i za Albance protiv Srbije, samo da bi mogli da kažu 'tim gore po Vučića'. Čim je gore po Vučića, što je lošije po Vučića, to je bolje za njih", rekao je predsednik Srbije.

Poručio je da se Srbija voli uvek i u svakom trenutku.

"Ne možete da idete protiv Srbije zato što vam se čini da vam to donosi političku korist, i zato što nešto možete da kažete protiv političkog protivnika. Tu lekciju nisu savladali, između ostalog zato što nisu dovoljno vodili računa o tradicionalnim vrednostima svoje zemlje, svoje Srbije, što nikada nisu razumeli kakvo je to vaspitanje kroz koje morate da prođete da biste svoju zemlju voleli više od svega i mnogo drugih stvari", zaključio je Vučić.