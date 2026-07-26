NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Evo kakvo vreme nas očekuje danas i u narednim danima
U SRBIJI će danas biti toplo i pretežno suvo vreme, uz smenu sunca i oblaka. Najviše dnevne temperature biće oko 24 - 32°C, u zavisnosti od regiona, pri čemu će najtoplije biti na jugu i istoku zemlje.
Veći deo dana biće prijatan, uz dosta sunčanih intervala.
U pojedinim delovima Srbije, naročito u centralnim krajevima, na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura.
U Beogradu će danas biti pravi letnji dan, pretežnu sunčano i veoma toplo vreme. Pre podne će biti suvo, a najviša temperatura očekuje se oko 16 časova - 34 stepena.
Od 18 do 20 časova očekuju se prolazne oblačnosti, ali bez najavljenih padavina.
Kratka vremenska prognoza za sledeću nedelju
U ponedeljak 27. jula stiže promenljivo oblačno i nešto nestabilnije vreme. Očekuju se češći lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša temperatura biće u blagom padu - uglavnom u rasponu od 27°C do 30°C.
Krajem dana na severu sledi postepeno razvedravanje.
U utorak sledi stabilizacija vremena, i biće pretežno suvo i sunčano u većini krajeva (kratkotrajna kiša je moguća samo još na planinama).
Od srede pa do kraja nedelje biće stabilno, pretežno sunčano, i sve toplije iz dana u dan.
Preporučujemo
PROMENLjIVO VREME I POJAČAN SAOBRAĆAJ: Vozačima se savetuje dodatan oprez
26. 07. 2026. u 07:09
DANAS JE LETNjI ARANĐELOVDAN: Ovo su običaji i verovanja koja se prenose vekovima
26. 07. 2026. u 06:49
POSLE VRELOG DANA SLEDI OBRT: Sutra stiže sunce i 34 stepena, a evo kada kreću nepogode
25. 07. 2026. u 13:18
USRED LETA PAO SNEG U KOMŠILUKU: Zabeleo se vrh najpoznatije planine
25. 07. 2026. u 09:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Srbin autom "pregazio" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)