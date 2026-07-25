VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA: Pokušali su da nam razore porodice, borićemo se za naše vrednosti i budućnost (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije počela je u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

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Predsednik je rekao da je sa setom danas ovde, zato što nije bilo puno predsednika koji su 10 godina prisustvovali promociji novih oficira.

- Verujem da će ove mlade devojke i momci svoj posao obavljati časno i dostojanstveno, i u korist i slavu Srbije - kazao je on.

Na pitanje o komentarima Jasmine Paunović, kao i o komentarima Borka Stefanovića o ukidanju carina, Vučić kaže:

- Malo je on to pametnije rekao, nije ekao da nisu ukoinuli, jer da nema naših zasluga, već federalnih sudova, ali je zaboravio da u drugom delu iskaza, da slučajno ne potpadamo pod kriterijume, ali nije to slučano. Za to je zaslužna država Srbija. Žao mi nje što neki ljudi ne vole Srbiju i ne raduju seu spesima Srbije Ja sam rekao da će doći vrme da ćemo imati 10 ili 12 posto, ali za sada tarife ne postoji. Postoje ljudi koji ne navijaju za našu za reprezetnaciju, anvijali su za Engleze i Albancep rotiv naše reprezentacije. Srbija se voli uvek i u svakom trenutku, ne možete da idete protiv Srbije - rekao je Vučić.

Govoreći o Jasmini Paunović, Vučić kaže da nije predsednik, mogao bi niz uvredljivih reči da kaže, a da nikoga ne uvredi.

- Nisam video toliko neobrazovanih, nepismenih, toliko ljudi sklonih teorijama zavere i loših ljudi. Kažete ništa niste rekli, a iz više izvora ste čuli da mi majka nije majka i otac nije otac. Ja želim ujedinjene porodice, pokušali su da nam razore porodice, nije to što napadaju mene, to je napad na vašu porodicu, sve što su rekli meni, rekli su vama, rekli su svakoj porodici u Srbiji.

- Tuku, vređaju ljude, pozivaju na sukob, na rušenje ustavnog uređenja, onda se sete da su oni žrtve, jedna velika sramota. Verovatno sep ozivan a povredu časti i ugleda. Čestitam joj na izvorima, na časti i ugledu. Moji roditelji su stari, majka 81 godinu,otac 85 godina. Ničiji roditelji takvo sramno ponašanje nisu zaslužili i štitiću svaku porodicu u Srbiji od ovakvih ljudi koji bi da dele Srbiju i dele porodice i urušavaju naše vrednosti. Mi se u narednom periodu borimo za naše vrednosti i budućnost.

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