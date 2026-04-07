SMEJE MU SE CELA SRBIJA! Ovo je Pavle Grbović lupio o špricevima i braunilama iz Rektorata (VIDEO)

LIDER PSG "objasnio" da su plenumaši imali lečilište.

Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana, čiji najbliži saradnici iz Novog Sada su nameravali da ruše ustavni poredak Srbije, zakucao se u TV gostovanju. To što je ovaj lider, a rušitelja države, izjavio nikom normalnom nije jasno, a očigledno i lično njemu.

- Znate zašto su pronađeni špricevi i braunile? Da bi ljudi jedni drugima davali infuzije i da bi se lečili nakon što ih Kričak i ovi ostali njihovi kriminalci prebijaju po ulicama. Je'l to normalno? - reče i propade drug Pavle iz antisrpske opozije.

Šta je pisac hteo reči... Ne znamo... Možda da su u plenumaškom pokretu uhlebljenje pronašli i nadrilekari, sa medicinskim stacionarom u Rektoratu.

Policija je 31. marta ušla u zgradu Rektorata u centru Beograda zbog istrage o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, pet dana ranije. U akademskom prostoru, pored Grbovićevih špriceva i braunila bili su i ostali predmeti koji tu nikako ne bi smeli biti: topovski udari, petarde, sprejevi, igle, infuzije, megafoni, radio stanice, voki toki, vojne gas maske, farbe, zavoji, više transparenata sa političkim sadržajima i papirni tanjiri.

