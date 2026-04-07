Svet

ZASTRAŠUJUĆA RATNA PROGNOZA TAKERA KARLSONA: "Amerikanci, to će se svakako desiti"

V.N.

07. 04. 2026. u 11:00

AMERIČKI novinar Taker Karlson izneo je prognozu povodom sukoba na Bliskom istoku ističući poseldice koje očekuje.

ЗАСТРАШУЈУЋА РАТНА ПРОГНОЗА ТАКЕРА КАРЛСОНА: Американци, то ће се свакако десити

Foto: Printskrin Youtube/Tucker Carlson

Napad SAD na Iran preti svetu velikom ekonomskom krizom i glađu zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, izjavio je američki novinar Taker Karlson.

 - Već ćemo gurnuti svet u veliku ekonomsku krizu i glad. I to nije alarmiranje ili histerija, to je matematika. 30% svetskih đubriva, 20% energetike. Da, to je velika depresija - rekao je u novoj epizodi svoje emisije.

Prema mišljenju novinara, zbog problema sa prolazom kroz Ormuski moreuz neće nedostajati đubriva samo stanovnicima Afrike, već isto očekuje i Sjedinjene Države.

 - To će se svakako dogoditi - upozorio je Karlson svoje sunarodnike.

