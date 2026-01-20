PITA IZ TIGANJA: Brza, sočna i neodoljiva pita iz tiganja

Savršena ideja kada vam ostane nekoliko kora za pitu. Gotova za tren i idealna za doručak ili večeru, a klinci je obožavaju!

FOTO: Novosti

Sastojci

5 kora za pitu

200 gr šunke

250 gr kačkavalja

4 jaja

50 ml jogurta

malo origana

malo soli

malo ulja za tiganj

Priprema

Kore za pitu iseckajte na trakice. Dodajte sitno seckanu šunku, rendani kačkavalj, jaja, jogurt, so i origano. Sve dobro promešajte da se sastojci sjedine. U tiganj stavite malo ulja i zagrejte na umerenoj temperaturi. Izručite smesu u tiganj, poravnajte i blago preklopite ivice. Pecite 6–7 minuta dok ne porumeni donja strana. Uz pomoć većeg tanjira pažljivo okrenite pitu i vratite u tiganj da se zapeče i druga strana još nekoliko minuta.

Uživajte!