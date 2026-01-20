PITA IZ TIGANJA: Brza, sočna i neodoljiva pita iz tiganja
Savršena ideja kada vam ostane nekoliko kora za pitu. Gotova za tren i idealna za doručak ili večeru, a klinci je obožavaju!
Sastojci
- 5 kora za pitu
- 200 gr šunke
- 250 gr kačkavalja
- 4 jaja
- 50 ml jogurta
- malo origana
- malo soli
- malo ulja za tiganj
Priprema
Kore za pitu iseckajte na trakice. Dodajte sitno seckanu šunku, rendani kačkavalj, jaja, jogurt, so i origano. Sve dobro promešajte da se sastojci sjedine. U tiganj stavite malo ulja i zagrejte na umerenoj temperaturi. Izručite smesu u tiganj, poravnajte i blago preklopite ivice. Pecite 6–7 minuta dok ne porumeni donja strana. Uz pomoć većeg tanjira pažljivo okrenite pitu i vratite u tiganj da se zapeče i druga strana još nekoliko minuta.
Uživajte!
Preporučujemo
DOMAĆA ĆUREĆA SUPA SA KNEDLAMA: Lek za dušu i telo
11. 01. 2026. u 22:45 >> 22:52
PEČENI BATACI SA KROMPIROM: Klasičan domaći ručak!
11. 01. 2026. u 07:30 >> 07:26
KROMPIR PAPRIKAŠ SA ĆUREĆIM MESOM: Ukusan, domaći i zasitan ručak
10. 01. 2026. u 06:00 >> 21:18
PUŽIĆI SA SIROM: Idealan izbor za ukusan doručak!
10. 01. 2026. u 08:55
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)