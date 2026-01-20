Peciva i pite

PITA IZ TIGANJA: Brza, sočna i neodoljiva pita iz tiganja

Milena Tomasevic

20. 01. 2026. u 11:00

Savršena ideja kada vam ostane nekoliko kora za pitu. Gotova za tren i idealna za doručak ili večeru, a klinci je obožavaju!

ПИТА ИЗ ТИГАЊА: Брза, сочна и неодољива пита из тигања

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 5 kora za pitu
  • 200 gr šunke
  • 250 gr kačkavalja
  • 4 jaja
  • 50 ml jogurta
  • malo origana
  • malo soli
  • malo ulja za tiganj

Priprema

Kore za pitu iseckajte na trakice. Dodajte sitno seckanu šunku, rendani kačkavalj, jaja, jogurt, so i origano. Sve dobro promešajte da se sastojci sjedine. U tiganj stavite malo ulja i zagrejte na umerenoj temperaturi. Izručite smesu u tiganj, poravnajte i blago preklopite ivice. Pecite 6–7 minuta dok ne porumeni donja strana. Uz pomoć većeg tanjira pažljivo okrenite pitu i vratite u tiganj da se zapeče i druga strana još nekoliko minuta.

Uživajte! 

