FOKAČA: Mekana iznutra, blago hrskava spolja!

Milena Tomasevic

18. 01. 2026. u 21:00

Fokača je klasičan italijanski hleb, mekan iznutra i blago hrskav spolja. Ključ je više vode u testu za vazdušnost, stretch & fold tehnika za razvoj glutena, sporo hlađenje preko noći za bolji ukus i maslinovo ulje, čeri paradajz, ruzmarin i krupna so za aromu i teksturu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 420 ml mlake vode
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 1 ravna kašika meda
  • 20 ml ulja
  • So po ukusu
  • 500 g brašna

Dodatno za dekoraciju:

  • maslinovo ulje
  • čeri paradajz
  • masline
  • ruzmarin
  • krupna morska ili himalajska so

Priprema 

Stavite vodu u posudu, dodajte kvasac i malo promešajte. Dodajte med, so, ulje i brašno. Lakom kašikom sve sjedinite. Poklopite testo i ostavite 10 minuta.

Stretch & fold
Uradite stretch & fold kao na snimku, pa ponovite još 4 puta na svakih 10 minuta. Posle toga, ostavite testo preko noći u frižideru. Ujutru testo prebacite u pleh obložen pek papirom i namažite maslinovim uljem. Ostavite da miruje 2 sata. Rukama lagano razvucite testo, pospite maslinovim uljem, himalajskom solju, čeri  paradajzom i ruzmarinom. Pecite na 200°C oko 25 minuta ili dok fokača ne porumeni. Na kraju premažite još malo maslinovog ulja za sjaj i aromatičan ukus.

Uživajte!

