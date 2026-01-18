FOKAČA: Mekana iznutra, blago hrskava spolja!
Fokača je klasičan italijanski hleb, mekan iznutra i blago hrskav spolja. Ključ je više vode u testu za vazdušnost, stretch & fold tehnika za razvoj glutena, sporo hlađenje preko noći za bolji ukus i maslinovo ulje, čeri paradajz, ruzmarin i krupna so za aromu i teksturu.
Sastojci
Za testo:
- 420 ml mlake vode
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 ravna kašika meda
- 20 ml ulja
- So po ukusu
- 500 g brašna
Dodatno za dekoraciju:
- maslinovo ulje
- čeri paradajz
- masline
- ruzmarin
- krupna morska ili himalajska so
Priprema
Stretch & fold
Uradite stretch & fold kao na snimku, pa ponovite još 4 puta na svakih 10 minuta. Posle toga, ostavite testo preko noći u frižideru. Ujutru testo prebacite u pleh obložen pek papirom i namažite maslinovim uljem. Ostavite da miruje 2 sata. Rukama lagano razvucite testo, pospite maslinovim uljem, himalajskom solju, čeri paradajzom i ruzmarinom. Pecite na 200°C oko 25 minuta ili dok fokača ne porumeni. Na kraju premažite još malo maslinovog ulja za sjaj i aromatičan ukus.
Uživajte!
Preporučujemo
BRAZILSKA MOKEKA SA RIBOM I POVRĆEM: Klasik brazilske kuhinje
15. 01. 2026. u 20:30 >> 19:38
BRZE POGAČICE SA AJVAROM: Meke, mirisne i gotove za samo petnaest minuta
08. 01. 2026. u 22:30
MEDENA ORAH ROLNA: Hrskavo testo i kremasti orah fil
06. 01. 2026. u 09:00
PEČENA PILETINA SA BORANIJOM I ŠARGAREPOM: Recept za lagan i ukusni obrok
05. 01. 2026. u 12:49
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)