Borba za plasman u polufinale Kupa Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA 0:2 (0:1)

STADION: Gradski. STRELAC: Tiknizjan 37, Elšnik 50. GLEDALACA: 7.000. SUDIJA: Danilo Nikolić. ŽUTI KARTONI: Seol, Avdić (Crvena zvezda).

NOVI PAZAR: Samčović - Abdulahi (67. Alilović), Hadžimujović, Marinković, Bačkulja, Miletić - Sadi, Togbe, Davidović (67. Alić), Camaj (80. Petković) - Stanisavljević (60. Kocebue).

CRVENA ZVEZDA: Mateus (35. Draškić) - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Kostov (80. Handel), Elšnik, Tiknizjan (80. Avdić)- Duarte (16. Arnautović), Katai (80. Lučić).

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

85. minut - KAKAV ZICER za Arnautovića, iz blizine je pokušao, a Samčović refleksnom intervencijom odbranio, najviše zahvaljujući jer je bio dobro postavljen.

85. minut - Žuti karton i za Avdića iz Zvezde, tek što je kročio na teren.

80. minut - Menjaju oba trenera: Mihajlo Petković menja Dritona Camaja u Novom Pazaru, Tomas Handel ulazi umesto Vasilija Kostova, Adem Avdić menja strelca jedinog gola Naira Tiknizjana, dok Aleksandar Katai ustupa mesto Lučiću.

Foto: ATA images

79. minut - Slobodan udarac za Pazarce, Camaj je iskosa probao, preko gola.

75. minut - Nezgodan pokušaj Elšnika, Samčović je bio na mukama, ali uhvatio loptu.

72. minut - Tek što je ušao, Alilović je pokušao, a Draškić intervenisao u korner, posle kojeg se Zvezda odbranila.

Žuti karton za Jungvu Seola, defanzivca Crvene zvezde.

FOTO: ATA images

70. minut - Zvezda vodi i u kornerima 5-2, ovaj je izveo Elšnik, ali se Camaj našao tu i intervenisao.

67. minut - Dvostruku izmenu je napravio Lalatović, povređenog Abdulahija je zamenio Zoran Alilović, dok je Semir Alić ušao umesto Ivana Davidovića.

Navijači Zvezde su tražili od Nenada Lalatovića, trenera Pazaraca da se prekrsti, evo kako im je odgovorio:

64. minut - Trenutno je prekid, pošto je Abdulahi ostao da leži posle duela sa strelcem drugog gola Elšnikom.

60. minut - Vilijam Kocebe menja Stefana Stanisavljevića kod Novog Pazara.

56. minut - Kombinovali su Katai i Arnautović u šesnaestercu domaćih, ali je Miletić prekinuo njihovo dodavanje i izbacio loptu.

50. minut - GOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Timi Maks Elšnik je duplirao prednost! Arnautović je asistirao, a reprezentativac Slovenije pogodio 12 metara za 2:0! Šampion grabi ka polufinalu Kupa Srbije!

48. minut - Odmah preti Zvezda, Arnautović je bio pored Marinkovića i izborio se za šut, ali je to slabo učinio, dozvolivši Samčoviću da se istakne.

Foto: ATA images

46. minut - Počelo je drugo poluvreme na Gradskom stadionu!

PRVO POLUVREME

Završeno je prvo poluvreme na Gradskom stadionu, Crvena zvezda vodi protiv Novog Pazara 1:0, golom Naira Tiknizjana.

45+4. minut - KAKVA ŠANSA ZA ZVEZDU! Arnautović je pogodio stativu u kontri, dok je Elšnik oboren u šesnaestercu, tražili su gosti penal posle klizećeg starta Marinkovića, ali je Danilo Nikolić podigao ruku i pokazao ofsajd u kome je bio napadač Zvezde. Da je i postigao pogodak, ne bi bio priznat!

Foto: ATA images

Opet problemi sa navijačima, ponovo je morala policija da interveniše. Ipak, bez prekida ovog puta.

45+2. minut - Velika šansa za Novi Pazar, Camaj je šutirao pored gola.

45. minut - Još devet minuta sudijske nadoknade vremena!

43. minut - Prilika za Učenu, brani Samčović. Šutirao je štoper Zvezde iz blizine, golman Novog Pazara na visini zadatka.

Dobio je Tiknizjan i karton zbog načina proslave.

Foto: Printskrin/Arena sport

37. minut - GOOOOL!!! Nair Tiknizjan dovodi projektilom Zvezdu u vođstvo - 0:1! Ovako se revanširao Jermen navijačima Pazara koji su ga gađali i pogodili u glavu! Sa preko 25 metara je pogodio i levicom pogodio!

35. minut - Izmena u Zvezdi, debitant Vuk Draškić, golman Srbije do 19 godina menja iskusnog, ali povređenog Mateusa.

Zagreva se rezervni golman Zvezde, Draškić. Podsetimo, prethodno se povredio i Duarte koga je zamenio Arnautović.

Foto ATA Images

30. minut - VELIKA ŠANSA za Novi Pazar! Bačkulja je bio najviši u skoku, a na sreću Zvezde na drugoj stativi sa uklizavanjem zakasnio Abdulahi, pa je prilika da domaćin povede propala. Tom prilikom Abdulahi je udario Mateusa koji je ostao da leži na zemlji i po svemu sudeći neće moći da nastavi utakmicu!

28. minut - Prete Pazarci, centaršut Camaja ka Stanisavljeviću, lopta je pala na peterac, pravo u ruke sigurnog Mateusa.

25. minut - Timi Maks Elšnik je pokušao levicom, neprecizno i nekontrolisano daleko preko Samčovićeve prečke.

Foto: Printskrin/Arena sport

21. minut - Asistencija Krunića do Kostova, primio je školski loptu i tukao iz prve, opak, lopta je fijuknula tik pored Samčovićeve stative. Uzvraćaju Pazarcu preko Davidovića, čiji je šut izblokiran, korner za domaće. Katai je očistio opasnost iz svog šesnaesterca, posle udarca iz ugla.

18. minut - Kombinovali su Camaj i Sadi, usledio je centaršut, ali na drugoj strani nije bilo nijednog igrača u plavom dresu i šansa da se ugrozi Mateus je propala.

Foto: Printskrin/Arena sport

16. minut - VELIKI PROBLEM ZA STANKOVIĆA I ZVEZDU! Uhvatio se Bruno Duarte za desnu nogu i pao, moraće Brazilac da bude zamenjen, ušao je Arnautović!

11. minut - Opet incidenti! Navijači Novog Pazara su gađali Tiknizjana kraj aut-linije, uhvatio se Jermen za glavu, ali se nastavio duel.

Foto: Printskrin/Arena sport

9. minut - Opasan centaršut Tiknizjana, Eraković je ostao u šesnaestercu i tukao glavom iznad prečke, ali promene rezultata nema.

Foto: Printskrin/Arena sport

7. minut - GOL!!!! Marinković je bio strelac posle slobodnog udarca, nadmudrio je Mateusa iz blizine, ali je pogodak poništen zbog opravdanog ofsajda.

Igrači oba tima su otišla kod svojih trenera, dim je se podigao, ali još se čeka nastavak meča.

3. minut - I dalje traje prekid, sudija Nikolić čeka da se smiri situacija.

Već na startu duela incident u boksu, gde su smešteni navijači Crvene zvezde, morala je i policija da interveniše. Ne vidi se ništa maltene od dima ispred delija.

Foto: Printskrin/Arena sport Tekst potpisa

1. minut - Utakmica je počela!

PRE UTAKMICE

14.43 - Akteri izlaze na teren.

Juče je Zvezda proslavila 81. rođendan, više o tome OVDE.

14.39 - Nema gde igla da padne na Gradskom stadionu, zapadna tribina je do poslednjeg mesta popunjena.

14.22 - Kada je reč o tradiciji današnjih rivala, ona je apsolutno na strani Crvene zvezde. U prethodnih 29 međusobnih okršaja, šampion je slavio čak 25 puta, tri utakmice završene su nerešenim rezultatom, dok je Novi Pazar trijumfovao samo jednom!

14.15 - Nenad Lalatović je juče imao veoma zanimljivu konferenciju, na kojoj se dotakao suđenja, ali i izjave svog kolege:

"Igramo protiv stvarno najvećeg kluba u našoj zemlji, za mene i u regionu i jedan od najvećih u Evropi. Crvena zvezda je neverovatno napredovala u poslednjih deset godina, kad sam ja bio tamo, bez vode i struje, bez para, bez ičega… Nekako, sa tih 25 miliona koje su tada uzeli, stali su na noge i sada su tu gde jesu. Poleteli su ka gore, sasvim zasluženo.", rekao je Lalatović u dahu i dodao:

FOTO: Ata images

„Zvezda ima dva tima, izvinjavam se ostalima, da igraju sa drugim timom, osvojili bi titulu. Zvezda ima budžet između 50 i 70 miliona evra, budžet Novog Pazara je oko milion i po evra. Zvezda je organizaciono fenomenalna, opet kažem, zahvaljujući Terziću. Ono kako su odigrali protiv Lila i Malmea, imali su tri vrhunska poluvremena protiv Lila, zaslužili su igrom da prođu dalje."

Priznao je da su mu Stankovićeve reči ostale u glavi:

„Pozdravio bih Dejana Stankovića, koji je moj veliki prijatelj. Njegove reči su mi ostale u glavi, „sudija je čekao sve vreme da nas ošteti“… Ne bih voleo da imam takav utisak sutra, želeo bih da imam utisak da ne želi da nas ošteti i da naškodi našem Novom Pazaru, voleo bih da nemam utisak da želi da pomogne Crvenoj zvezdi, jer Crvenoj zvezdi pomoć nije potrebna. Zvezda ima Zvezdana Terzića, ima fenomenalan tim, očekujem da sudija bude neprimetan, da ambijent bude fenomenalan, da se obe ekipe prikažu u najboljem mogućem svetlu, da navijači Zvezde navijaju za svoj tim kako dolikuje, da nas navijači bodre.“

14.10 - Podsetimo se šta su veliki prijatelji i nekadašnji kapiteni i asovi Crvene zvezde, a danas protivnički treneri, Nenad Lalatović i Dejan Stanković.

FOTO: Ata images

- Analiza kaže jedan dobar blok, igra jedan na jedan. Možda su bolji bez lopte nego sa loptom, iako i sa loptom naravno svi znaju da igraju. Imate pojedince koji mogu da reše situacije jedan na jedan, kao što je Camaj to pokazao protiv Vojvodine i pokazao koliko znači Novom Pazaru, jedno veliko pojačanje. Kao ekipa su dosta tvrdi i teško ih je probiti. To su pokazali i u prvom poluvremenu na prethodnom meču odigranom na našem stadionu, dok se mi nismo bolje namestili i snašli na terenu, gde smo posle toga i slomili njihov otpor. Očekujem isto tako jednog motivisanog protivnika. Igra se jedna utakmica, mi ćemo biti spremni na sve to - kazao je Stanković u najavi meča.

Raduje ga pomoć zvezdaša, koji će biti na tribinama Gradskog stadiona:

- Nadam se da će biti tako. Ne sumnjam u naše navijače, nikada i neću sumnjati. To su naši pa su naši, uvek će biti naši i zato ih obožavam. Znam da će uvek biti tu, a pogotovo što je teže njih će biti više.

14.05 - Trener Zvezde, Dejan Stanković, odčučio se da ovaj susret počne sa trojicom štopera, pa će zadnju liniju činiti Strahinja Eraković, Miloš Veljković i Tebo Učena, dok će po bokovima dejstvovati Jongvu Seol i Nair Tiknizjan.

Foto: ATA images

14.00 - Do sada su plasman među četiri najbolja u najmasovnijem fudbalskom takmičenju obezbedili: Vojvodina, ubsko Jedinstvo i Grafičar.

Zanimljivo, sva tri duela rešena su posle penala: Novosađani su izbacili Trajal 2:0 (1:1), Grafičar je na Marakani eliminisao šabačku Mačvu 4:3 (1:1), dok su Ubljani istorijski podvig ostvarili u Zemunu 6:5 (2:2).

13.46 - Dobar dan i dobrodošli na lajv blog posvećen meču četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara, posle koje ćemo dobiti poslednjeg polufinalistu.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde igraju odloženu utakmicu četvrtfinala Kupa Srbije na stadionu Novog Pazara.

Domaćin osokoljen posle tri uzastopne pobede u Superligi dočekuje branioca pehara, pošto je u prethodnom periodu savladao TSC (1:0), Vojvodinu u Novom Sadu (3:0) i OFK Beograd na ovom istom stadionu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zvezda je nanizala sedam prvenstvenih trijumfa i važi za apsolutnog favorita u današnjem duelu.

Sva dešavanja sa meča Novi Pazar - Crvena zvezda pratite na našem portalu iz minuta u minut.

BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Embape konačno Realov