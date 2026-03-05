Svet

IRAN LANSIRAO RAKETE SA BOJEVOM GLAVOM OD JEDNE TONE: Tvrde da su pogodili aerodrom u srcu Tel Aviva (VIDEO)

Новости онлине

05. 03. 2026. u 13:12

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

ИРАН ЛАНСИРАО РАКЕТЕ СА БОЈЕВОМ ГЛАВОМ ОД ЈЕДНЕ ТОНЕ: Тврде да су погодили аеродром у срцу Тел Авива (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

Prema navodima garde, rakete koje su korištene u napadu nosile su bojeve glave teške jednu tonu, a navedeno da ovaj tip projektila može nositi i više bojevih glava.

U saopštenju koje su preneli iranski mediji IRGC navodi da je u zoru lansirala rakete Horamšahr-4 na "srce Tel Aviva, aerodrom Ben Gurion i bazu 27. eskadrile izraelskog vazduhoplovstva na ovom aerodromu".

- Ova raketa zemlja-zemlja uspešno je probila odbranu izraelske vojske i pogodila vojni deo međunarodnog aerodroma Ben Gurion. Prvi izveštaji ukazuju da je napad prouzrokovao veliku štetu na licu mesta - prenela je agencija Mehr.

Izrael je danas saopštio da u izraelskom ratnom vazduhoplovstvu ne postoji 27. eskadrila, a da se iranska tvrdnja verovatno odnosi na vazduhoplovnu bazu 27, ili vazduhoplovnu bazu Lod, koja je nekada, kako je navedeno bila deo aerodroma Ben Gurion pre nego što je zauvek zatvorena 2010. godine.

Sve iranske balističke rakete lansirane tokom noći na Izrael presrela je protivvazdušna odbrana, prema podacima izraelske vojske, prenosi Tajms of Izrael.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: Izaći će iz senke i dići se na ustanak... (FOTO)
Svet

0 0

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: "Izaći će iz senke i dići se na ustanak..." (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je u nedelju telefonski razgovarao sa kurdskim liderima u Iraku o američko-izraelskom ratu sa Iranom i mogućem daljem razvoju događaja, potvrdila su tri izvora upoznata sa pozivima za američki portal Aksios. Tramp je kontaktirao lidere dve glavne kurdske frakcije u Iraku - Masuda Barzanija i Bafela Talabanija - dan nakon što je bombardovanje počelo u subotu.

03. 03. 2026. u 17:39

Netanjahu čekao GLUPOG predsednika SAD da počne ovaj rat
Svet

0 0

"Netanjahu čekao GLUPOG predsednika SAD da počne ovaj rat"

POLITIKU američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu, u sredu je oštro kritikovao demokratski senator Kris Van Holen. U videu koji je objavio na platformi "Iks", posle zatvorenog brifinga američke administracije za Senat, naveo je kako smatra da nemaju jasan plan za rat koji su započeli.

04. 03. 2026. u 17:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL! Lalatovićev Pazar protiv njegove Zvezde za mesto u polufinalu Kupa Srbije

SPEKTAKL! Lalatovićev Pazar protiv "njegove" Zvezde za mesto u polufinalu Kupa Srbije