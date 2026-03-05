IRAN LANSIRAO RAKETE SA BOJEVOM GLAVOM OD JEDNE TONE: Tvrde da su pogodili aerodrom u srcu Tel Aviva (VIDEO)

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

Prema navodima garde, rakete koje su korištene u napadu nosile su bojeve glave teške jednu tonu, a navedeno da ovaj tip projektila može nositi i više bojevih glava.

U saopštenju koje su preneli iranski mediji IRGC navodi da je u zoru lansirala rakete Horamšahr-4 na "srce Tel Aviva, aerodrom Ben Gurion i bazu 27. eskadrile izraelskog vazduhoplovstva na ovom aerodromu".

IRGC launched a Khorramshahr-4 missile with a 1-ton warhead toward Israel earlier today at dawn, claiming it penetrated 7 layers of air defense. pic.twitter.com/C4s0THqwcn — Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026

- Ova raketa zemlja-zemlja uspešno je probila odbranu izraelske vojske i pogodila vojni deo međunarodnog aerodroma Ben Gurion. Prvi izveštaji ukazuju da je napad prouzrokovao veliku štetu na licu mesta - prenela je agencija Mehr.

Izrael je danas saopštio da u izraelskom ratnom vazduhoplovstvu ne postoji 27. eskadrila, a da se iranska tvrdnja verovatno odnosi na vazduhoplovnu bazu 27, ili vazduhoplovnu bazu Lod, koja je nekada, kako je navedeno bila deo aerodroma Ben Gurion pre nego što je zauvek zatvorena 2010. godine.

Khorramshahr-4



Farsnews made some extraordinary claims about the K-4:



- Burnout velocity mach 16

( resulting in MET range of 4400km)



- Speed inside atmosphere mach 8

(Minuteman mach 9)



- Sea level Isp of motor 280s

(R-27 = ~270s)



➡️ Sounds too much, a too large improvement pic.twitter.com/Eo5Gye9NrT — Patarames (@Pataramesh) May 25, 2023

Sve iranske balističke rakete lansirane tokom noći na Izrael presrela je protivvazdušna odbrana, prema podacima izraelske vojske, prenosi Tajms of Izrael.