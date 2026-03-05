IRAN LANSIRAO RAKETE SA BOJEVOM GLAVOM OD JEDNE TONE: Tvrde da su pogodili aerodrom u srcu Tel Aviva (VIDEO)
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.
Prema navodima garde, rakete koje su korištene u napadu nosile su bojeve glave teške jednu tonu, a navedeno da ovaj tip projektila može nositi i više bojevih glava.
U saopštenju koje su preneli iranski mediji IRGC navodi da je u zoru lansirala rakete Horamšahr-4 na "srce Tel Aviva, aerodrom Ben Gurion i bazu 27. eskadrile izraelskog vazduhoplovstva na ovom aerodromu".
- Ova raketa zemlja-zemlja uspešno je probila odbranu izraelske vojske i pogodila vojni deo međunarodnog aerodroma Ben Gurion. Prvi izveštaji ukazuju da je napad prouzrokovao veliku štetu na licu mesta - prenela je agencija Mehr.
Izrael je danas saopštio da u izraelskom ratnom vazduhoplovstvu ne postoji 27. eskadrila, a da se iranska tvrdnja verovatno odnosi na vazduhoplovnu bazu 27, ili vazduhoplovnu bazu Lod, koja je nekada, kako je navedeno bila deo aerodroma Ben Gurion pre nego što je zauvek zatvorena 2010. godine.
Sve iranske balističke rakete lansirane tokom noći na Izrael presrela je protivvazdušna odbrana, prema podacima izraelske vojske, prenosi Tajms of Izrael.
Preporučujemo
PRONAĐENA TRI TELA U KUĆI KOD POREČA: Uviđaj u toku
05. 03. 2026. u 14:54
DIPLOMATAMA NAREĐENO DA SE HITNO SKLONE: Nova drama na Bliskom istoku; Kurdi ruše Trampove snove (FOTO/VIDEO)
05. 03. 2026. u 06:53 >> 14:49
"RAT NA BLISKOM ISTOKU NIJE NAŠ RAT" Peskov: Samo onaj ko ga je započeo može i da ga završi
05. 03. 2026. u 14:48
IRAN LANSIRAO RAKETE SA BOJEVOM GLAVOM OD JEDNE TONE: Tvrde da su pogodili aerodrom u srcu Tel Aviva (VIDEO)
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.
05. 03. 2026. u 13:12
RUTEU STIGLA OŠTRA PORUKA ČLANICE NATO: Ko kaže da većina podržava udare na Iran?
ŠPANSKA ministarka odbrane Margarita Robles oštro je danas odbacila tvrdnju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da postoji "široka podrška" članica saveza ratu koji američki predsednik Donald Tramp vodi protiv Irana.
05. 03. 2026. u 12:54
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)