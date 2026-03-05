UKRAJINA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Zapad uradio!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije" nisu sada upleteni Rusi, već Ukrajinci. Jer, jedna zabrana je njima izrečena.

FOTO: Tanjug/AP

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine krvavog rusko-ukrajinskog sukoba, (najnovije vesti iz Ukrajine, ali i iz Irana, uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Međutim, kako se približio početak drugog velikog ovogodišnjeg međunarodnog nadmetanja, a u pitanju su Zimske paraolimpijske igre Milano/Kortina 2026, koje kreću u petak, 6. marta, Ukrajina je ostala zgrožena.

Iz dva razloga. Onaj drugi ih je potpuno šokirao.

Razlog prvi - Rusi komotno učestvuju, uz zastavu, grb i himnu, a drugi razlog...

Najpre, ne samo da Rusi i Belorusi učestvuju na Paraolimijadi već će, u skladu sa preporukama MOK-a, nastupati pod svojim zastavama i ostalim državnim obeležjima.

A druga stvar koja je sada šokirala Ukrajinu je - da njoj nije dozvoljeno da na svojoj uniformi ima iscrtanu ukrajinsku teritoriju, onakvu kakva je bila pre izbijanja sukoba 2022. godine.

"Ovo je skandal šta nam rade!"

"Teritorijalna celovitost", kako se to politički definiše, ne može da bude sastavni deo sportske opreme, obaveštena je ukrajinska delegacija, a ona o tome obavestila ceo svet, smatrajući to - skandalom.

O tome je govorio predsednik Nacionalnog paraolimpijskog komiteta Ukrajine Valerij Suškevič, i to ovako:

- Pripremili smo našu sportsku uniformu, ne čak ni sportsku, već paradnu uniformu za naš tim. Međunarodni paraolimpijski komitet je rekao: "Ne, ne, ne – ovo neće da može!" Rekli su da je ova uniforma politička. I rekli su da nam niko neće dozvoliti da izađemo u takvoj uniformi. A taj naš dizajn je bilo veoma lea, veoma simboličan i veoma naglašeno je 'vikao' da Ukrajina postoji u svetu, u Evropi, sa svim svojim teritorijama bez okupacije Rusije - istakao je Suškevič.

Evo i kako je izgledala ta paradna ukrajinska sprtska uniforma za Paraolimpijadu:

NPK Ukraїni nadav Suspіlьnomu foto togo, яk mala viglяdati forma naših paralіmpійcіv



Яk bačimo naočno – na nій karta Ukraїni z usіma našimi admіnіstrativno-teritorіalьnimi odinicяmi



Vtіm, @Paralympics v cьomu pobačili porušennя 🫠



📸: Suspіlьne Sport https://t.co/61rZNHWsZv pic.twitter.com/AoEFZpIKoR — Tribuna.com Ukraїna (@tribunaua) March 2, 2026

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)