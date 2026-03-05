IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine krvavog rusko-ukrajinskog sukoba, ali i na početku izraelsko-američko-iranskog (najnovije vesti iz Ukrajine i Irana uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Timski sportovi, poput košarke, i dalje su zabranjeni za Ruse, ali zato - Amerikance niko živ ne dira. Ni Izraelce.

O tome je, posle razgovora sa svojim kolegom iz Bruneja, govorio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Jasno je da se ni MOK ni MPK neće usuditi da uvedu sankcije protiv sportista iz SAD i Izraela!"

Lavrov se osvrnuo na činjenicu da je prvo naredno veliko internacionalno takmičenje "Zimske paraolimpijske igre Milano/Kortina 2026", koje počinju 6. marta.

A na njima će komotno da učestvuju, bez ikakvih ograničenja, i američki i izraelski sportisti.

- Više puta je postavljano pitanje o trenutnom stavu Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, da li će donositi neke odluke ili ne. Taj Olimpijski komitet, druge federacije koje organizuju takmičenja... Nema (nikakvog) odgovora. Jasno je da se niko neće usuditi da pribegne takvim merama (suspenzije - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

A samo prisustvo Rusa na Paraolimijadi već izaziva burne reakcije, pa su neki od najvernijih ukrajinskih saveznika, poput Poljske, najavili da neće učestvovati na svečanoj ceremoniji otvaranja Igara jer će ruski paraolimpijci, u skladu sa preporukama MOK-a, nositi svoju zastavu.

