VUČIĆ SLETEO U ANKARU, DOČEKAN SA POČASNOM GARDOM: "Očekuju me važni razgovori sa Erdoganom" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Ankaru gde boravi u jednodnevnoj poseti Republici Turskoj.
Vučić je na aerodromu dočekan sa plavim tepihom i počasnom gardom.
- Danas me u Ankari očekuju važni razgovori sa predsednikom @rterdogan o temama od obostranog značaja za naše zemlje i narode. Uveren sam da će ova poseta doprineti daljem jačanju odnosa Srbije i Turske, kao i produbljivanju ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata. Razgovaraćemo i o regionalnim pitanjima, stabilnosti na Balkanu i svim drugim izazovima sa kojima se suočavamo u složenim globalnim okolnostima.
- Nastavljamo da gradimo partnerstvo zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i jasnoj viziji budućnosti u kojoj saradnja i dijalog ostaju ključni principi naše politike - napisao je Vučić na Instagramu.
