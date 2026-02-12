Politika

DO SADA NAJMONSTRUOZNIJA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE VUČIĆA Objavili mu sliku sa ćerkom, pa pominju Epstina - bolesna mržnja dostigla novi nivo

В.Н.

12. 02. 2026. u 11:14

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na nove stravične napade blokadera na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

ДО САДА НАЈМОНСТРУОЗНИЈА КАМПАЊА ДЕХУМАНИЗАЦИЈЕ ВУЧИЋА Објавили му слику са ћерком, па помињу Епстина - болесна мржња достигла нови ниво

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

Ona je komentarisala objavu jednog korisnika društvene mreže X, koji je objavio fotografiju predsednika i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstinovih fajlova.

- Kada sam početkom godine rekla da je krenula do sada najmonstruoznija kampanja potpune dehumanizacije Aleksandra Vučića, očigledna i po tome što su ga napadali i tokom najvećih pravoslavnih praznika, kada se u principu vreme koristi za poruke mira i ljubavi, nisam mogla ni da pomislim da će njihova monstruoznost i bolesna mržnja dostići ovakav nivo! Da li je ovo Srbija kakvu želimo? Čime je Aleksandar Vučić ovo zaslužio? Time što je život posvetio svojoj zemlji? Time što je izgradio puteve, pruge, otvorio preko pola miliona radnih mesta, utrostručio plate, više nego dva i po puta uvećao penzije? Čime su ovo zaslužila njegova deca, njegova porodica? Borićemo se protiv ovakve mržnje svakim atomom svoje snage, svakoga minuta, svakoga dana, bez prestanka. Borićemo se jer se borimo za pristojnu i normalnu Srbiju u kojoj nijedna porodica ne sme da prolazi kroz ovo kroz šta prolazi naš predsednik i njegova porodica. Niko, nikada više - rekla je Brnabić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POČEO SASTANAK U SEVERNOJ MITROVICI: Prisustvuju politički i institucionalni predstavnici Srba
Politika

0 0

POČEO SASTANAK U SEVERNOJ MITROVICI: Prisustvuju politički i institucionalni predstavnici Srba

U AMFITEATRU Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počeo je radni, konsultativni sastanak političkih i institucionalnih predstavnika srpskog naroda sa Kosova kojem prisustvuju odbornici deset skupština opština sa srpskom većinom, gradonačelnici deset opština sa srpskom većinom, predstavnici obrazovnog i zdravstvenog sistema, kao i izabrani poslanici srpskog naroda.

12. 02. 2026. u 12:36

KADA ĆE BOJANA SAVOVIĆ DA PODNESE OSTAVKU? Mrdić: NJen sestrić, koji živi na istoj adresi, baca bombe po Beogradu
Politika

0 1

"KADA ĆE BOJANA SAVOVIĆ DA PODNESE OSTAVKU?" Mrdić: NJen sestrić, koji živi na istoj adresi, baca bombe po Beogradu

GODINAMA javni tužilac Bojana Savović, desne ruke Zagorke Dolovac i članice Proglasa deli lekcije o pravnoj državi, optužuje bez dokaza nosioce vlasti za kriminal, podučava blokadere kako da napadaju policiju i poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, ističe predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Uglješa Mrdić.

12. 02. 2026. u 11:00

Politika
Tenis
Fudbal
DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!

DONČIĆ BAŠ VOLI ZVEZDU... Luka kupuje evropski klub, a cilj je samo jedan - da učestvuje u NBA Evropa!