DOMAĆI HLEB: Recept sa samo 4 sastojka

DOMAĆI hleb može biti jednostavan čak i za početnike.

Ovaj recept zahteva samo četiri sastojka, brašno, kvasac, so i vodu, a sve se brzo i lako priprema bez potrebe za mikserom ili ručnim mesenjem.

360 g glatkog brašna

2 kašičice kvasca

2 kašičice soli

360 ml tople vode

Priprema:

Pomešajte brašno, kvasac i so u velikoj posudi. Dodajte toplu vodu i mešajte dok ne dobijete lepljivu masu. Pokrijte posudu i ostavite da se testo diže 2-3 sata. Podelite testo na dva dela, oblikujte vekne i ostavite ih da se dižu još 45 minuta. Zagrejte rernu na 245°C, zarežite vekne nožem i pecite 20-25 minuta. Ostavite da se ohladi pre nego što isečete.

Hleb je gotov za nekoliko sati, a traje nekoliko dana. Za savršen rezultat, vodu koristite mlaku, a testo neka bude malo lepljivo to je normalno.

Ovaj jednostavan recept daje mekanu sredinu i hrskavu koru, idealan je za sveže sendviče, salate ili supice.

