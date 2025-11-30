Peciva i pite

DOMAĆI HLEB: Recept sa samo 4 sastojka

V.N.

30. 11. 2025. u 12:40

DOMAĆI hleb može biti jednostavan čak i za početnike.

ДОМАЋИ ХЛЕБ: Рецепт са само 4 састојка

Foto: Shutterstock

Ovaj recept zahteva samo četiri sastojka, brašno, kvasac, so i vodu, a sve se brzo i lako priprema bez potrebe za mikserom ili ručnim mesenjem.

  • 360 g glatkog brašna
  • 2 kašičice kvasca
  • 2 kašičice soli
  • 360 ml tople vode

Priprema:

Pomešajte brašno, kvasac i so u velikoj posudi. Dodajte toplu vodu i mešajte dok ne dobijete lepljivu masu. Pokrijte posudu i ostavite da se testo diže 2-3 sata. Podelite testo na dva dela, oblikujte vekne i ostavite ih da se dižu još 45 minuta. Zagrejte rernu na 245°C, zarežite vekne nožem i pecite 20-25 minuta. Ostavite da se ohladi pre nego što isečete.

Hleb je gotov za nekoliko sati, a traje nekoliko dana. Za savršen rezultat, vodu koristite mlaku, a testo neka bude malo lepljivo to je normalno.

Ovaj jednostavan recept daje mekanu sredinu i hrskavu koru, idealan je za sveže sendviče, salate ili supice. 

(Informer)

