ROLNICE OD LISNATOG TESTA: Brz i ukusan zalogaj sa šunkom i sirom

Sve što vam je potrebno su četiri osnovna sastojka i dvadesetak minuta u rerni. Miris koji će se proširiti kuhinjom obećava ukusan rezultat, a hrskava kora u kombinaciji sa rastopljenim sirom i šunkom – zadovoljstvo za sva čula.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 pakovanje lisnatog testa (300 gr)

150 gr šunke (u kriškama)

150 gr mocarele (ili drugog sira po izboru)

1 jaje (za premazivanje)

origano ili drugo sušeno začinsko bilje (po ukusu)

svež timijan (opciono, za dekoraciju) Priprema:

Razvaljajte lisnato testo na pobrašnjenoj površini. Ako je potrebno, lagano ga istanjite oklagijom da dobijete pravougaoni oblik.

Ravnomerno rasporedite kriške šunke, zatim preko njih kriške sira. Pospite origanom ili drugim začinom po želji.

Uvijte testo u rolat kao za švajcarsku rolnicu, lagano pritiskajući da se ne odmotava. Oštrim nožem isecite rolat na kriške debljine oko 2 cm.

Poređajte rolnice na pleh obložen papirom za pečenje, vodoravno, tako da se preseci vide. Premažite ih umućenim jajetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i postanu hrskave.

Po želji ukrasite grančicama svežeg timijana. Servirajte tople ili mlake.

Uživajte!