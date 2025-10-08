Peciva i pite

ROLNICE OD LISNATOG TESTA: Brz i ukusan zalogaj sa šunkom i sirom

Milena Tomasevic

08. 10. 2025. u 15:07

Sve što vam je potrebno su četiri osnovna sastojka i dvadesetak minuta u rerni. Miris koji će se proširiti kuhinjom obećava ukusan rezultat, a hrskava kora u kombinaciji sa rastopljenim sirom i šunkom – zadovoljstvo za sva čula.

РОЛНИЦЕ ОД ЛИСНАТОГ ТЕСТА: Брз и укусан залогај са шунком и сиром

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 pakovanje lisnatog testa (300 gr)
  • 150 gr šunke (u kriškama)
  • 150 gr mocarele (ili drugog sira po izboru)
  • 1 jaje (za premazivanje)
  • origano ili drugo sušeno začinsko bilje (po ukusu)
  • svež timijan (opciono, za dekoraciju) Priprema:

Priprema:
Razvaljajte lisnato testo na pobrašnjenoj površini. Ako je potrebno, lagano ga istanjite oklagijom da dobijete pravougaoni oblik.
Ravnomerno rasporedite kriške šunke, zatim preko njih kriške sira. Pospite origanom ili drugim začinom po želji.

Uvijte testo u rolat kao za švajcarsku rolnicu, lagano pritiskajući da se ne odmotava. Oštrim nožem isecite rolat na kriške debljine oko 2 cm.

Poređajte rolnice na pleh obložen papirom za pečenje, vodoravno, tako da se preseci vide. Premažite ih umućenim jajetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i postanu hrskave.

Po želji ukrasite grančicama svežeg timijana. Servirajte tople ili mlake.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KROMPIR ČORBA: Domaća, mirisna i zasitna
Salate i čorbe

0 0

KROMPIR ČORBA: Domaća, mirisna i zasitna

Kada požele da se vrate ukusu domaće kuhinje, mnogi posežu za starim dobrim receptima poput krompir čorbe. Ova verzija donosi nešto više – kremastu teksturu, miris začinskog bilja i punoću ukusa zahvaljujući kobasici i bogatom povrću. Savršeno jelo za hladne dane ili nedeljnu večeru uz porodicu.

08. 10. 2025. u 13:37

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU