Peciva i pite

TOPLI BRUSKETI: Doručak za 15 minuta

Milena Tomasevic

07. 10. 2025. u 09:03

Ako želite brz, ukusan i dekorativan zalogaj — bilo za doručak, večeru ili gostoljubivi sto — ovi topli brusketi su pravi izbor! Hrskavo pečeni hleb, kremasta smesa sira, majoneza i dimljenog mesa, uz kiseli šmek krastavčića i aromu susama, stvaraju savršenu kombinaciju ukusa koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

ТОПЛИ БРУСКЕТИ: Доручак за 15 минута

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 baget
  • 50 gr tvrdog sira (rendanog, bilo koji koji se lepo topi)
  • 70 gr majoneza
  • 60 gr pavlake
  • 100 gr sitno iseckanog suvomesnatog (autor koristi dimljenu piletinu)
  • 3 veća kisela krastavčića (sitno iseckana)
  • 1 jaje
  • susam za posipanje
  • (po želji – cherry paradajz i grančice mirođije za dekoraciju)

Priprema:

U činiji spojiti sve sastojke osim jajeta — sir, majonez, pavlaku, suvomesnato i krastavčiće. Sve dobro izmešati i probati. Ako nedostaje nešto po ukusu (so, začini), dodati po želji. Zatim u smesu dodati jaje koje ste prethodno umutilu viljuškom, pa ponovo dobro izjednačiti. Kriške hleba rasporediti na papir za pečenje, pa ih ravnomerno premazati pripremljenom smesom. Posuti susamom po vrhu. Peći u rerni zagrejanoj na 200°C dok brusketi ne dobiju lepu zlatnu boju (oko 10–15 minuta). Po želji ukrasiti pola čeri paradajza i grančicom mirođije.

Prijatno!

