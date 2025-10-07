TOPLI BRUSKETI: Doručak za 15 minuta
Ako želite brz, ukusan i dekorativan zalogaj — bilo za doručak, večeru ili gostoljubivi sto — ovi topli brusketi su pravi izbor! Hrskavo pečeni hleb, kremasta smesa sira, majoneza i dimljenog mesa, uz kiseli šmek krastavčića i aromu susama, stvaraju savršenu kombinaciju ukusa koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim.
Sastojci:
- 1 baget
- 50 gr tvrdog sira (rendanog, bilo koji koji se lepo topi)
- 70 gr majoneza
- 60 gr pavlake
- 100 gr sitno iseckanog suvomesnatog (autor koristi dimljenu piletinu)
- 3 veća kisela krastavčića (sitno iseckana)
- 1 jaje
- susam za posipanje
- (po želji – cherry paradajz i grančice mirođije za dekoraciju)
Priprema:
U činiji spojiti sve sastojke osim jajeta — sir, majonez, pavlaku, suvomesnato i krastavčiće. Sve dobro izmešati i probati. Ako nedostaje nešto po ukusu (so, začini), dodati po želji. Zatim u smesu dodati jaje koje ste prethodno umutilu viljuškom, pa ponovo dobro izjednačiti. Kriške hleba rasporediti na papir za pečenje, pa ih ravnomerno premazati pripremljenom smesom. Posuti susamom po vrhu. Peći u rerni zagrejanoj na 200°C dok brusketi ne dobiju lepu zlatnu boju (oko 10–15 minuta). Po želji ukrasiti pola čeri paradajza i grančicom mirođije.
Prijatno!
