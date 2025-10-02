Peciva i pite

DORUČAK KOJI HRANI TELO I DUH : Kajgana s avokadom na hlebu

Milena Tomasevic

02. 10. 2025. u 07:00

Kažu da se dan poznaje po jutru, a doručak je obrok koji može da odredi ton celog dana. Ako tražiš nešto što je i brzo i zdravo, a pritom izgleda kao da je servirano u modernom restoranu, kombinacija kajgane i avokada na integralnom hlebu pravi je izbor. Savršen balans proteina, vlakana i zdravih masti daje energiju, a istovremeno održava sitost.

ДОРУЧАК КОЈИ ХРАНИ ТЕЛО И ДУХ : Кајгана с авокадом на хлебу

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 2 jaja
  • 1 kašičica maslinovog ulja ili malo maslaca
  • ½ avokada (isečen na tanke kriške)
  • 1–2 kriške integralnog hleba (tostiran po želji)
  • prstohvat soli i bibera
  • opcionalno: par kapi limunovog soka, čili pahuljice, susam ili seme bundeve

Priprema:

Umuti jaja, dodaj so i biber. Na tiganju zagrej ulje ili maslac, sipaj jaja i lagano mešaj dok ne dobiješ mekanu kajganu. Tostiraj hleb da bude hrskav. Na hleb stavi kajganu, preko poređaj kriške avokada. Po želji nakapaj malo limunovog soka i pospi semenkama ili čili pahuljicama za dodatnu svežinu i ukus. 

Rezultat: Doručak gotov za 10 minuta koji hrani i oči i stomak. Jednostavan, zdrav i dovoljno zanimljiv da postane tvoj jutarnji ritual.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
Fudbal

0 5

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

01. 10. 2025. u 17:41

ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
Društvo

0 9

ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte

PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.

30. 09. 2025. u 20:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CRVENI TAJLANDSKI SOS ZA UMAKANJE: Pet minuta do savršenog ukusa
Pošalji recept

0 0

CRVENI TAJLANDSKI SOS ZA UMAKANJE: Pet minuta do savršenog ukusa

Ako tražite brz, jednostavan i neodoljivo ukusan sos, ovaj tajlandski klasik je pravi izbor. Bez obzira da li ga služite uz prolećne rolnice, grilovano meso ili svežu salatu, njegov intenzivan miris i slatko-kiselo-ljuta kombinacija pretvara svako jelo u gastronomsko putovanje. Najbolje od svega – sprema se za svega pet minuta!

01. 10. 2025. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
NE PREZAJU OD PROLIVANJA KRVI Šešelj upozorio na najopasniju organizaciju: Nasiljem bi sve da postignu

"NE PREZAJU OD PROLIVANjA KRVI" Šešelj upozorio na najopasniju organizaciju: Nasiljem bi sve da postignu