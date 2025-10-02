DORUČAK KOJI HRANI TELO I DUH : Kajgana s avokadom na hlebu

Kažu da se dan poznaje po jutru, a doručak je obrok koji može da odredi ton celog dana. Ako tražiš nešto što je i brzo i zdravo, a pritom izgleda kao da je servirano u modernom restoranu, kombinacija kajgane i avokada na integralnom hlebu pravi je izbor. Savršen balans proteina, vlakana i zdravih masti daje energiju, a istovremeno održava sitost.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jaja

1 kašičica maslinovog ulja ili malo maslaca

½ avokada (isečen na tanke kriške)

1–2 kriške integralnog hleba (tostiran po želji)

prstohvat soli i bibera

opcionalno: par kapi limunovog soka, čili pahuljice, susam ili seme bundeve

Priprema:

Umuti jaja, dodaj so i biber. Na tiganju zagrej ulje ili maslac, sipaj jaja i lagano mešaj dok ne dobiješ mekanu kajganu. Tostiraj hleb da bude hrskav. Na hleb stavi kajganu, preko poređaj kriške avokada. Po želji nakapaj malo limunovog soka i pospi semenkama ili čili pahuljicama za dodatnu svežinu i ukus.

Rezultat: Doručak gotov za 10 minuta koji hrani i oči i stomak. Jednostavan, zdrav i dovoljno zanimljiv da postane tvoj jutarnji ritual.

Uživajte!