PALAČINKE OD SPANAĆA: Zelena čarolija na tanjiru

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 11:26

Palačinke od spanaća predstavljaju savršen spoj zdravog i ukusnog.

ПАЛАЧИНКЕ ОД СПАНАЋА: Зелена чаролија на тањиру

Sastojci
  • 150 gr spanaća svežeg
  • 4 jaja
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 200 gr brašna ( belo, integralno, speltino)
  • 400 ml mleka
  • so


Priprema
Sve sastojke izblendati u blenderu i ispeći palačinke. Filovati po želji. Predlog za filovanje mortadela i pavlaka.

Prijatno!

