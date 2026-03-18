POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)

PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.

Izgradnja brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine" trenutno predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji. Ovaj kapitalni poduhvat ima za cilj unapređenje saobraćajne povezanosti na severu Srbije, kao i snažno jačanje logističkih i ekonomskih tokova u ovom delu države.

Trenutni fokus projekta je na formalizaciji saradnje sa izvođačima radova za centralne deonice, dok se na terenu već uveliko odvijaju radovi i sprovode ekološke i pripremne procedure.

Ugovor sa kompanijom Azvirt

Projekat ulazi u novu, konkretnu fazu realizacije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u 12 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, sa predstavnicima kompanije Azvirt.

Nakon ovog sastanka, uslediće potpisivanje komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova. Predmet ovog važnog ugovora je izgradnja brze saobraćajnice koja će obuhvatiti trasu: granični prelaz Bački Breg - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran. Nakon potpisivanja ugovora, planirana su zvanična obraćanja medijima.

Tehničke karakteristike

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće duga između 185 i 186 kilometara, a dizajnirana je za bezbednu i efikasnu vožnju brzinom od 100 kilometara na sat.

Trasa povezuje teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje. U cilju savladavanja terena i postojećih prepreka (kanala i prolaza za put), projektovana je izuzetno kompleksna infrastruktura.

Ključni objekti na trasi

Projektom je predviđena izgradnja čak 46 mostova i 34 nadvožnjaka, koji čine okosnicu denivelisanog saobraćaja. Pored toga, na trasi će se naći i 5 podvožnjaka, 35 propusta, kao i 13 površinskih kružnih raskrsnica zaduženih za bezbedno isključivanje i uključivanje vozila na ovu modernu saobraćajnicu.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je i izgradnja ukupno 12 petlji, koje će omogućiti isključenja i uključenja: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok.

Ušteda vremena i strateški značaj

Završetak ove saobraćajnice drastično će smanjiti vreme putovanja kroz Vojvodinu. Prema aktuelnim procenama:

Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta.

Od Vrbasa do Srpske Crnje putovanje će trajati sat i deset minuta.

Prvobitni plan je predviđao da saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na granici sa Rumunijom. Međutim, postignut je dogovor sa rumunskom stranom da oni izgrade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, zbog čega je trasa preusmerena ka tom mestu, gde će biti izgrađen veliki granični prelaz.

Šta je do sad urađeno

Fizička izgradnja saobraćajnice započela je još krajem 2023. godine u Bačkom Bregu. Očekuje se da prva deonica, od Bačkog Brega do Kljajićeva, bude završena do kraja 2026. godine.

Paralelno sa građevinskim radovima, rešava se i neophodna dokumentacija. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine prethodno je dao saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za više deonica, čime je obezbeđena „zelena dozvola“ za nastavak izgradnje.

Ekološke dozvole su osigurane za sledeće delove trase:

Šesta deonica (18,8 km): Počinje na granici opština Srbobran/Bečej i završava se na granici opština Bečej/Novi Bečej (od Srbobrana do Novog Bečeja).

Deonica Kula - Srbobran: Od raskrsnice sa priključkom na industrijsku zonu Kula do administrativne granice sa opštinom Srbobran.

Deonica Vrbas - Bečej: Od administrativne granice sa opštinom Vrbas do administrativne granice sa opštinom Bečej.

Na samom terenu, pripremni radovi u prethodnom periodu obuhvatili su uklanjanje panjeva, nanošenje peska i četiri sloja kamena, kao i probijanje kroz usek trase. Nakon pripremnih radova, predviđena je priprema za asfaltiranje, drenaža, izgradnja ivičnjaka i atmosferske kanalizacije.

Istovremeno, na više lokacija vrše se arheološka iskopavanja, a u planu je i skori početak radova na izgradnji nadvožnjaka.

