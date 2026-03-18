POTPISAN UGOVOR ZA NOVU BRZU SAOBRAĆAJNICU! Vučić: Prva deonica će biti završena u roku od dve godine - To će značiti život (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas, u Predsedništvu, sa predstavnicima kompanije Azvirt, sa kojom je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Vučić odgovara na pitanja novinara

Na pitanje o izjavi Tonina Picule, Vučić je rekao:

- Biću kratak. Mislim da Picula i naše hrvatske komšije uvek mnogo više govore o sebi nego o meni. Dolazite navodno sa dobrim namerama, a u stvari jedina vam je namera u skladu kako ste se ponašali dok ste držali pušku protiv srpskog naroda, to sada nastavite. Odlično razumem šta radi, i nisam naročito zabrinut. Ljudi koji nisu u stanju da razumeju jednu prostu činjenicu. Proteklih 7 dana videli ste u njihovim medijima, kada zovu blokadera da hvale Hrvatsku, primetili ste da insistiraju kako Srbija nije pronašla nestala lica a nikada im nije niko rekao, a ja sam im rekao stotinama puta, oni se ponašaju kao da nisu čuli. Crveni krst iz Ženeve im je rekao više je nestalih Srba nego nestalih Hrvata. A ja svaki dan slušam o nestalim Hrvatima. Ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi i zato ih niko ne spominje. Mi smo zlikovci što nisu pronađeni nestali Hrvati, iako to jako želim, a oni neće ni da pomenu nestale Srbe. Kako onda da razgovarate sa nekim ko ne želi da čuje? O čemu da razgovaramo? Oni pokušavaju da zaustave Srbiju na svaki način, ne ide im baš najbolje, a nastaviće sigurno.

O ismevanju dečaka na Novoj S:

- Svašta sam video u prethodnim godinama, slušao sam laži o Jovanjici, zvučnom topu, hiljade laži. Da sam danas morao da slušam kako je vreme da umrem. Ja razumem da postoje nekrofili. Ali da postoje ljudi koji će da se rugaju jednom divnom, prepametnom, teško bolesnom dečaku samo zato što sam ga ja zagrlio ili poljubio, nisam znao da takvi ljudi postoje. Porodica malog Andrije je jaka, porodica koja će da se bori i izbori a za ove ljude koji to rade, ja njih ne mogu ni da mrzim, mogu samo da kažem da Bog sve vidi.

O mitingu:

- Pozivam građane da ne dođe niko ko ne želi. Mi smo to dogovarali ranije, ovog puta imaćemo skup. Ovo je skup koji će se održati u Beogradu a koji znači predstavljanje programa Srbija 2030 i moje kratko obraćanje pred lokalne izbore. Ko god ne želi da dođe, ko boga vas molim, nemojte da dođete. To je vaša slobodna volja. Mene niko nije mogao da natera da budem za blokaderske stranke. Oni će da vas teraju, da vas lustriraju. Ja nudim plan i program. Ja sam davno rekao kada budemo na 26 odsto da podnosim ostavku. I dalje smo nešto iznad 26 odsto, koliko god to bilo. Časti i obraza nemaju. Mi 29. izgubimo, čestitamo iste večeri, kapa dole. Nemamo nikakav problem sa tim. U tome je razlika između nas i njih.

- Ja mislim da su sve ljudi odlično prepoznali. Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bori za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbija onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobro došli ste.

O optužbama Bojana Pajtića

- Ja ovako mali toliko se šunjam, ja i vojsci kad sam bio uvek sam mrzeo to šunjanje, nikad se nisam šunjao ni krio. Da se krijem od Pajtića? Hoće on da me bije ili Brković? Šta će da urade? Gde se odrasli ljudi hvali time. Oni bi hteli da neko drugi strada. Planiram da pobedim u Novom Sadu i boriću se. Ne planiram nikoga da bijem i nikoga da progonim.

O Kotromanoviću

- To je u redu. Znači da sam veoma dobro radio svoj posao u interesu Srbije i naših građana. Jedino me brine što time optužuje blokadere da su ubice. Nije valjda to mislio? Što se njegovih želja tiče, srećan sam i počastvovan sam. Mnogo bi se radovali ponovo da nam skidaju glave.

Obraćanje Vučića

- Pre nekoliko dana smo predstavili plan Srbija 2030 i Srbija 2035. Ovo je važna tačka. Ukupna je deonica 185,5 kilometara, mi smo potpisali ugovor za 94,2 kilometara. Potpisan je i finansijski ugovor za prvu deonicu. Srbija je obezbedila finansiranje za sve projekte, za prvu deonicu, u međuvremenu ćemo i za ostale. Azvirt je uvek ispunjavao svoje obaveze na vreme - rekao je Vučić.

- Prva deonica će biti završena u roku od dve godine.

- Mislim da će to doprineti da Sombor može da živi, isto važi i za Kulu, i jednim delom za vrbašku opštinu. Biće značajno i za Odžake i za Apatin. Verujemo da je ovo put kojim idemo u budućnost. Pre kraja godine će Azvirt završiti Slepčević - Badovinci. Želim da se zahvalim vama gospodine Hasijev i da prenesete pozdrave mom prijatelju i bratu Ilhamu Alijevu, radujem se toj poseti. On je veliki lider, mnogo je učinio za naše prijateljstvo.

- Želim da obavestim građane da ću ići baš u vreme prvog leta Beograd - Baku, istakao je Vučić.

- To će doprineti ekonomiji i trgovini, ali i običnim ljudima koji će moći da upoznaju Azerbejdžan. Srećan sam što smo danas ovo završili. Čestitam svim građanima sa severa Srbije, mislim da za njih to znači novi početak, novi život. Kada ovo uradimo, onda su sva vrata otvorena, imaćemo da radimo tri mosta prema Hrvatskoj.

Česitam građanima Srbije, videćete rezutate u najkraćem mogućem roku, poručio je Vučić.

Obraćanje ambasadora Azerbejdžana u Srbiji

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što pristustvujem ceremoniji potpisivanje. Prijateljski odnosi se uspešno razvijaju i dostigli su najviši nivo. Zvanična poseta Ilhama Alijeva bila je važna istorijska prekretnica. Potpisan je niz važnih dokumenata. Danas je Srbija jedan od najbližih prijatelja i partner Azerbejdžana.

Srpska ekonomija pokazala je rast, dodao je.

- Ponosni smo što Azvirt doprinosi razvoju ekonomije. Radujemo se vašoj poseti Bakuu u maju. Želeo bih još jednom da vam se zahvalim na velikom ličnom doprinosu snažnom prijateljstvu - kazao je.

Obraćanje Alijeva

- Za mene je velika čast što sam u prijateljskoj Srbiji. Angažovaćemo sve svoje resurse i pristupiti realizaciji ovog velikog projekta. Trudićemo se da budemo pouzdan partner. Verujemo da je naš trud prepoznat u svakom našem projektu. Standardi i kvalitet neće ni ovaj put izostati.

Izrazio bih zahvalnost Aleksandru Vučiću i Ilhamu Alijevu, dodao je.

Tehničke karakteristike

Cela dužina saobraćajnice, kako je ranije najavljeno, od Bačkog Brega do Srpske Crnje, poznate i kao "Osmeh Vojvodine" biće oko 186 kilometara i biće projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta.

Na delu trase planirane brze saobraćajnice, od Sombora do Kikinde, planirana je izgradnja 46 mostova (preko kanala i prolaza za put), 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je izgradnja 12 petlji: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok. Planirana je izgradnja i 13 površinskih kružnih raskrsnica.