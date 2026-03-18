DA LI JE MOGUĆE? Otkriveno: troškovi FK Crvena zvezda u 2025. - 91 milion evra! A zarada...

Fudbalski klub Crvena zvezda je u 2025. godini ostvario značajan ukupan prihod, pri čemu je najveći deo sredstava ostvaren od transfera igrača. Pored toga, klub je prihodovao i od UEFA bonusa, sponzorskih ugovora, kao i od prodaje ulaznica.

FOTO: FK Crvena zvezda

Tim rečima počinje kratko saopštenje crveno-belih koje prenosimo u celosti:



2025. godina

Prihod: 102 miliona €

Od toga:

prihod od transfera igrača: 68 miliona €

prihod od UEFA bonusa: 20 miliona €

prihod od sponzorstva: 10 miliona €

prihod od ulaznica: 4 miliona €

Rashod : 91 milion €

PROFIT: 11 miliona €", navode crveno-beli.

Šta je Terzić nedavno govorio o 534 miliona prihoda?

Nedavno je u Medija centru stadiona “Rajko Mitić” održana redovna druga sednica Skupštine FK Crvena zvezda, a tim povodom je govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

"Novosti" vas podsećaju na deo njegovog govora u kome je govorio kakve su

Finansije Crvene zvezde

"Govoreći o finansijama, 2025. godinu smo završili sa pozitivnim rezultatom – više od 10 miliona evra u plusu, a ukupni konsolidovani prihod iznosio je 102 miliona evra. Operativni direktor će detaljno govoriti o ovome u svom izlaganju.

U toku 2025. godine, smo ostvarili rekordan prihod od prodaje igrača i to u iznosu od 66 miliona evra, najviše zahvaljujući dve najveće prodaje u istoriji srpskog fudbala, prodaje igrača iz našeg omladinskog pogona.

Koliko je para Zvezda dobila od države, a koliko je državi dala?

Ukupno, u prethodnih 12 godina uzimajući u obzir i dva meseca ove godine ostvarili smo:

534 miliona evra prihoda

Od toga, 437 miliona evra iz inostranstva (82% ukupnih prihoda)

Naše poslovanje je potpuno transparentno. Za ovih 12 godina:

Imali smo samo jedno javno preduzeće kao sponzora – Telekom, sa 17 miliona evra

Direktne donacije države iznosile su 19 miliona evra, tj. 1.5 miliona evra godišnje – što je ukupno 4% prihoda

Istovremeno, u budžet Republike Srbije do danas smo uplatili 66 miliona evra na ime poreza

Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem.

Dobri sportski rezultati su jedini garant velikih prihoda.

Dve najveće vrednosti našeg kluba danas su koeficijenti na UEFA ranking listi koji nam garantuju lakšu prohodnost do UEFA takmičenja i naši igrači čija tržišna vrednost danas premašuje 84 miliona evra. Treba imati u vidu i mnogo mladih igrača koji su već priključeni prvom timu a njihova evaluacija nije još uvek vrednovana na pravi način.

Planirani prihod ove godine - od 75 do 91 milion evra!

U ovoj godini očekujemo ukupan prihod od 75 do 91 milion evra, u zavisnosti koje evropsko takmičenje budemo igrali. Ovakva projekcija se zasniva na realnim osnovama i kapacitetu kluba da ostvaruje vrhunske finansijske rezultate, što smo jasno potvrdili i u prethodne dve godine.

I u svim narednim godinama očekujemo da obezbedimo prihod ne manji od 75 miliona evra uz kontinuiran rast i jačanje finansijske stabilnosti kluba.

Najveći udeo u strukturi našeg prihoda dolazi od UEFA bonusa i transfera igrača, preko 70% i taj trend će se nastaviti.

I u narednom periodu će najveći prihod našeg kluba biti ostvaren iz inostranstva, preko 85%.

I u narednom periodu ćemo biti odgovorna kompanija koja, osim što reprezentuje Srbiju na najvećoj evropskoj sceni, u našu zemlju unosi ogromna devizna sredstva, i dalje ćemo biti kompanija koja posluje odgovorno i na ime poreza u budžet Republike Srbije uplaćuje velike iznose novca", istakao je, između ostalog, Terzić.

Tabela Superlige Srbije

