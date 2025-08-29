Peciva i pite

PLJESKAVICE SA PALENTOM: Recept za brz i lagan doručak

Milena Tomasevic

29. 08. 2025. u 10:00

Pljeskavice sa palentom su odlična ideja za lagani letnji doručak, a njihova priprema je brza i laka.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 g tikvica
  •  1 kašičica soli
  •  50 gr šargarepe
  •  2 čena belog luka
  •  50 gr crvene paprike
  •  1 jaje
  •  70 gr palente
  •  40 gr brašna od spelte
  •  ½ kesice  praška za pecivo
  •  1 kašika svežeg peršuna

Priprema 

Tikvice izrendajte na krupno, posolite, promešajte i ostavite 15 minuta. Nakon toga dobro ocedite. Dodajte izrendanu šargarepu, sitno iseckan beli luk, papriku, peršun i jaje. Na kraju dodajte palentu, brašno i prašak za pecivo. Sve dobro promešajte, pa vadite kašikom i na zagrejanom ulju oblikujte peljeskavice i pržite.  Vadite na papirni ubrus da upije višak masnoće. Poslužite dok je toplo.

Prijatno!

