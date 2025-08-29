PLJESKAVICE SA PALENTOM: Recept za brz i lagan doručak
Pljeskavice sa palentom su odlična ideja za lagani letnji doručak, a njihova priprema je brza i laka.
Sastojci
- 500 g tikvica
- 1 kašičica soli
- 50 gr šargarepe
- 2 čena belog luka
- 50 gr crvene paprike
- 1 jaje
- 70 gr palente
- 40 gr brašna od spelte
- ½ kesice praška za pecivo
- 1 kašika svežeg peršuna
Priprema
Tikvice izrendajte na krupno, posolite, promešajte i ostavite 15 minuta. Nakon toga dobro ocedite. Dodajte izrendanu šargarepu, sitno iseckan beli luk, papriku, peršun i jaje. Na kraju dodajte palentu, brašno i prašak za pecivo. Sve dobro promešajte, pa vadite kašikom i na zagrejanom ulju oblikujte peljeskavice i pržite. Vadite na papirni ubrus da upije višak masnoće. Poslužite dok je toplo.
Prijatno!
