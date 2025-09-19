PUNJENA ZDRAVA PITA: Idealna za doručak - a priprema brza i laka! (VIDEO)

SPOJ tradicije i zdravog načina života! Ova pita je pripremljena od pažljivo odabranih sastojaka – bez belog brašna, šećera i aditiva.

FOTO: Novosti

Idealna je za sve koji žele da uživaju u domaćim ukusima, ali na zdraviji način.

Sastojci:

4 jaja

240 ml mleka

2 kašike ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

240 gr speltinog brašna ili nekog drugog integralnog

100 gr šunke

100 gr kačkavalja

susam

Priprema:

Umutiti jaja sa mlekom i uljem pa potom dodati ostale sastojke.

Polovinu smeše izliti u pleh obložen pek papirom pa poređati šunku i preko šunke kačkavalj.

Preliti pitu ostatkom smeše i posuti susamom.

Pitu peći na 200 stepeni oko pola sata dok lepo ne porumeni.





Prijatno!

