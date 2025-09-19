PUNJENA ZDRAVA PITA: Idealna za doručak - a priprema brza i laka! (VIDEO)
SPOJ tradicije i zdravog načina života! Ova pita je pripremljena od pažljivo odabranih sastojaka – bez belog brašna, šećera i aditiva.
Idealna je za sve koji žele da uživaju u domaćim ukusima, ali na zdraviji način.
Sastojci:
- 4 jaja
- 240 ml mleka
- 2 kašike ulja
- 1 kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- 240 gr speltinog brašna ili nekog drugog integralnog
- 100 gr šunke
- 100 gr kačkavalja
- susam
Priprema:
Umutiti jaja sa mlekom i uljem pa potom dodati ostale sastojke.
Polovinu smeše izliti u pleh obložen pek papirom pa poređati šunku i preko šunke kačkavalj.
Preliti pitu ostatkom smeše i posuti susamom.
Pitu peći na 200 stepeni oko pola sata dok lepo ne porumeni.
Prijatno!
