Peciva i pite

PUNJENA ZDRAVA PITA: Idealna za doručak - a priprema brza i laka! (VIDEO)

Milena Tomasevic

19. 09. 2025. u 07:45

SPOJ tradicije i zdravog načina života! Ova pita je pripremljena od pažljivo odabranih sastojaka – bez belog brašna, šećera i aditiva.

FOTO: Novosti

Idealna je za sve koji žele da uživaju u domaćim ukusima, ali na zdraviji način.

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 240 ml mleka
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo
  • 240 gr speltinog brašna ili nekog drugog integralnog
  • 100 gr šunke
  • 100 gr kačkavalja
  • susam

Priprema:

Umutiti jaja sa mlekom i uljem pa potom dodati ostale sastojke.

Polovinu smeše izliti u pleh obložen pek papirom pa poređati šunku i preko šunke kačkavalj.

Preliti pitu ostatkom smeše i posuti susamom.

Pitu peći na 200 stepeni oko pola sata dok lepo ne porumeni.



Prijatno!
 

