SALATA OD BROKOLIJA ZA ZIMU: Zdravlje u tegli – hranljivo, osvežavajuće i lako za pripremu

Milena Tomasevic

27. 09. 2025. u 10:30

Salata od karfiola i brokolija je hranljivo i osvežavajuće jelo, savršeno i kao prilog i kao lagana užina. Sa ovim receptom, sveži ukusi karfiola i brokolija biće vam dostupni i tokom hladnih zimskih meseci. Jednostavan postupak čuva njihovu hranljivu vrednost, a ukus je toliko dobar da ćete poželeti da napravite više tegli nego što ste planirali!

САЛАТА ОД БРОКОЛИЈА ЗА ЗИМУ: Здравље у тегли – хранљиво, освежавајуће и лако за припрему

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 srednji karfiol
  • 1 srednji brokoli
  • 3 šargarepe
  • 2 crvene paprike
  • 3–4 čena belog luka
  • 1 veza peršuna

Za marinadu:

  • 1 litar vode
  • 250 ml 9% sirćeta
  • 2 kašike soli
  • 4 kašike šećera
  • 5–6 zrna bibera
  • 2–3 lovorova lista

Priprema:

Karfiol i brokoli razdelite na manje cvetiće, šargarepu isecite na kolutove, a papriku na trakice. U većoj šerpi prokuvajte vodu, sirće, so, šećer i začine – to će biti marinada.

U sterilisane tegle slažite povrće redom: karfiol, brokoli, šargarepu, papriku i malo belog luka. Dodajte grančicu peršuna. Prelijte sve vrućom marinadom, ostavljajući oko 1 cm praznog prostora do vrha tegle. Zatvorite poklopcima i pasterizujte 15–20 minuta u dubokoj šerpi sa vrućom vodom (do ¾ visine tegle). Nakon pasterizacije, okrenite tegle naopačke, umotajte u ćebe i ostavite da se ohlade.

Prijatno!

