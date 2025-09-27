SALATA OD BROKOLIJA ZA ZIMU: Zdravlje u tegli – hranljivo, osvežavajuće i lako za pripremu
Salata od karfiola i brokolija je hranljivo i osvežavajuće jelo, savršeno i kao prilog i kao lagana užina. Sa ovim receptom, sveži ukusi karfiola i brokolija biće vam dostupni i tokom hladnih zimskih meseci. Jednostavan postupak čuva njihovu hranljivu vrednost, a ukus je toliko dobar da ćete poželeti da napravite više tegli nego što ste planirali!
Sastojci:
- 1 srednji karfiol
- 1 srednji brokoli
- 3 šargarepe
- 2 crvene paprike
- 3–4 čena belog luka
- 1 veza peršuna
Za marinadu:
- 1 litar vode
- 250 ml 9% sirćeta
- 2 kašike soli
- 4 kašike šećera
- 5–6 zrna bibera
- 2–3 lovorova lista
Priprema:
Karfiol i brokoli razdelite na manje cvetiće, šargarepu isecite na kolutove, a papriku na trakice. U većoj šerpi prokuvajte vodu, sirće, so, šećer i začine – to će biti marinada.
U sterilisane tegle slažite povrće redom: karfiol, brokoli, šargarepu, papriku i malo belog luka. Dodajte grančicu peršuna. Prelijte sve vrućom marinadom, ostavljajući oko 1 cm praznog prostora do vrha tegle. Zatvorite poklopcima i pasterizujte 15–20 minuta u dubokoj šerpi sa vrućom vodom (do ¾ visine tegle). Nakon pasterizacije, okrenite tegle naopačke, umotajte u ćebe i ostavite da se ohlade.
Prijatno!
